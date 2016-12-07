Menekültügyi szigorítások Németországban

Az elnökség javaslatára ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadott határozatban szerepel, hogy a CDU céljai közé emeli a kitoloncolási őrizetbe vétel lehetőségének bővítését és időtartamának meghosszabbítását, és az elutasított menedékkérők juttatásainak csökkentését. Hangsúlyozták: a társadalmi béke és a befogadott menekültek érdekében mindent meg kell tenni a védelemre nem szoruló menedékkérők távozásáért, az illegális migráció megállításáért, az uniós külső határ védelméért és azért is, hogy a menekülteknek lehetőleg a hazájuk közelében segítsen a nemzetközi közösség.

Az Orientáció nehéz időkben című határozatban fontos célként jelölték meg újabb menekültügyi megállapodások kidolgozását - az EU-Törökország megállapodás mintájára - afrikai országokkal. A dokumentum szerint a kontinensen a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM) és az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR) együttműködve befogadó központokat kell kiépíteni, amelyekbe vissza lehet szállítani a Földközi-tengerből kimentett embereket. Kiemelték: "nem szabad hagyni, hogy az embercsempészek döntsék el, ki juthat be Európába".

Az elnökség határozati javaslatát ismertető szerdai beszédében Peter Tauber főtitkár kiemelte, hogy "a multikulti megbukott", Németországban mindenkinek igazodnia kell a közös értékrendhez és jogrendhez. Ennek jegyében a párt állást foglalt amellett, hogy minden jogi lehetőséget ki kell meríteni a test egészét takaró muzulmán női öltözékek - például a burka - viselésének és a fiatalkorúak házasodásának tiltásáért, és nem szabad eltűrni, hogy bárki is a német jog fölé helyezzen "becsületkódexet, törzsi, vagy családi szabályokat vagy a saríát", a muzulmán jogrendet.

A kongresszus a küldöttek javaslatára is elfogadott egy sor indítványt. Az egyik határozatban a CDU elítélte a júliusi törökországi puccskísérlet után történt jogsértéseket és az ankarai vezetést felszólította a menekültügyi megállapodás betartására.

A kongresszus egy kérdésben a párt vezetőivel szemben foglalt állást, a küldöttek szűk többséggel úgy döntöttek, hogy a kettős állampolgárság ügyében vissza kell állítani az úgynevezett opciós kötelezettséget, azt a szabályt, hogy a nem uniós vagy svájci bevándorlók Németországban született gyermekeinek választaniuk kell szüleik állampolgársága és a német állampolgárság között.

Angela Merkel pártelnök-kancellár a kongresszus után tett nyilatkozataiban helytelennek nevezte a döntést és kijelentette, hogy a koalíciós társ szociáldemokraták (SPD) kezdeményezésére eltörölt opciós kötelezettség ügyében nem lesz változás. A CDU alapvetően ellenzi a kettős állampolgárság intézményét, de az SPD-vel kötött megállapodás egy csekély nagyságú csoportot érint és nincs szükség a visszavonására.

Angela Merkel a Phoenix országos köztelevízió kérdésére kifejtette, nem osztja azt az értékelést, miszerint a CDU az esseni kongresszus döntéseivel irányt váltott, a pártnak hátat fordító konzervatív, jobboldali érzelmű szavazók visszahódításáért jobbra tolódott. Mint mondta, mindig az embereket foglalkoztató, aggasztó ügyeket kell megoldani és lépésről lépésre kell haladni. Így míg tavaly a legfőbb megoldandó ügyek között például a szövetségi bevándorlási és menekültügyi hivatal (BAMF) megerősítése szerepelt a sok menedékkérő érkezése miatt, az idén az elutasított menedékkérők hazajuttatására kell összepontosítani.

Azzal kapcsolatban, hogy előző nap pártelnöki pályafutásának második legrosszabb eredményével, a küldöttek 89,5 százalékának támogatásával erősítették meg elnöki tisztségében további két évre, azt mondta, hogy az utóbbi időszak vitáihoz, feszültségeihez képest ez jó eredmény.

A pártot 2000 óta vezető politikust kilencedik alkalommal választották meg elnöknek, rendre egyedüli jelöltként, a legjobb eredményt 2012-ben érte el, amikor a szavazatok 97,9 százalékát szerezte meg, a leggyengébben pedig 2004-ben szerepelt, amikor a küldöttek 88,4 százaléka támogatta. Keddi pártelnöki beszámolójában azt hangoztatta, hogy pártjának Németország újraegyesítése óta a legkeményebb választási kampányban kell helytállnia 2017 őszén, úgy kell majd küzdenie a baloldal győzelme ellen, hogy folyamatosan támadják jobbról.

A legfőbb cél annak megakadályozása, hogy az SPD kormányt alakíthasson a Baloldallal és a Zöldekkel - tette hozzá.

Mint mondta, nagyon sokan biztatták elnöki munkájának folytatására, de ehhez támogatásra van szüksége. A választási küzdelem megvívásához "segítenetek kell nekem" - húzta alá Angela Merkel.

A CDU a kongresszus után tovább folytatja az egyeztetést a bajor testvérpárttal, a Keresztényszociális Unióval (CSU). A tervek szerint a közös választási program alapjait februárban, a testvérpártok vezető testületeinek müncheni közös ülésén rakják le. Angela Merkel kongresszusi zárszavában kiemelte: a CDU/CSU egységes választási programja 2017 közepére készül el, és néppárthoz méltóan mindenkinek, a német társadalom valamennyi rétegének, csoportjának szól majd.