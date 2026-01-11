Zelenszkij terrortámadásokkal vádolja Oroszországot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az e heti súlyos légicsapások után azt állította, hogy Oroszország tudatosan a civil lakosságot terrorizálja – írja a Yahoo News .

Közlése szerint az elmúlt egy hétben az orosz hadsereg nagyjából 1100 drónt, 890 irányított légibombát, valamint 50 rakétát és robotrepülőgépet vetett be Ukrajna ellen, köztük az Oresnyik közepes hatótávolságú rakétát is. Zelenszkij azt írta: a csapások olyan célpontokat értek, amelyeknek nincs katonai jelentőségük, például energiaellátó létesítményeket és lakóházakat, és Moszkva szerinte a fagyos időt is kivárta, hogy a mindennapi életet a lehető legnehezebbé tegye.

A dpa szerint Zelenszkij videórészletekkel is illusztrálta a dróntámadások civileknek okozott kárait Kijevben és környékén, valamint több régióban, köztük Harkiv, Herszon, Dnyipropetrovszk, Doneck, Odessza, Zaporizzsja és Csernyihiv térségében. A Kreml a bombázásokat következetesen katonai célpontok elleni csapásokként írja le, miközben az erőművek pusztulása a civil lakosságot is sújtja, és Moszkva újabban Kijevet is „terrorral” vádolja, egy állítólagos dróntámadás miatt, amelynek célpontja Vlagyimir Putyin egyik rezidenciája volt.