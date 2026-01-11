Pénteken John Healey brit védelmi miniszter a Kyiv Independentnek nyilatkozta, hogy ha bármelyik vezetőt elrabolhatná, akkor „őrizetbe venné Putyint”, és felelősségre vonná azért, amit ő „háborús bűnöknek” nevez – különösen az ukrán gyermekek állítólagos elrablásáért –, amit Moszkva tagad.

Vasárnap a TV Centr-nek adott interjújában Zaharova Healey megjegyzéseit a „brit perverzek pikáns fantáziáinak” minősítette.

Healey megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy az Egyesült Államok példátlan rajtaütést hajtott végre Venezuelában, amelynek során elrabolta Nicolas Maduro elnököt és feleségét. A venezuelai vezetőt feleségével együtt New Yorkba szállították, ahol kábítószer-kereskedelem és fegyveres bűncselekmények vádjával állították bíróság elé, de a vádakat nem ismerte el. A művelet heves nemzetközi vitát váltott ki annak jogszerűségéről.

Moszkva „fegyveres agressziónak”, a venezuelai szuverenitás elfogadhatatlan megsértésének és a nemzetközi jog megsértésének minősítette az amerikai katonai műveletet. Az Egyesült Királyság azonban nem ítélte el Washington lépését, megjegyezve, hogy „régóta támogatja a hatalomátadást Venezuelában”.

Putyin ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság 2023-ra szóló elfogatóparancsot adott ki az ukrán gyermekek állítólagos jogellenes deportálása miatt. Nagy-Britannia a bíróság tagja, ami azt jelenti, hogy köteles lenne végrehajtani az elfogatóparancsot, ha Putyin brit joghatóság alá kerülne. Oroszország nem tagja az ICC-nek, és az elfogatóparancsot jogilag érvénytelennek minősítette. Oroszország közölte, hogy a gyerekeket nem deportálták, hanem kimenekítették őket az aktív harci övezetekből és szüleik, vagy törvényes képviselőik bármikor átvehetik őket.