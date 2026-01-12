Vissza akar térni Iránba az elűzött uralkodói család trónörököse

Az első lehetséges alkalmat kihasználva vissza akar térni Iránba az elűzött uralkodói család feje, hogy vezesse a politikai átmenetet. Reza Pahlavi trónörökös erről vasárnap beszélt egy amerikai televíziónak adott interjúban értékelve az Iránban zajló rendszerellenes tüntetések fejleményeit.

A trónörökös a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azt állította, országa lakossága azt várja tőle, hogy álljon élére az átmenetnek.

„Azért vagyok itt, hogy vezessem, és segítsek a nemzetemnek, valamint irányítsam az átmenetet” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a politikai rendszer átalakítása éveket vehet igénybe.

Reza Pahlavi kiemelte, hogy a szabadság visszaszerzésén túl egy olyan terv alapján kell haladni, amely stabil és gördülékeny átmenetet tesz lehetővé, védelmet nyújtva az állampolgároknak, stabilizálva a gazdaságot, valamint nem vezet káoszhoz, elkerülve annak megismétlődését, ami az iraki rezsim bukását követően történt.

Utalt arra, hogy az iráni hatalmi átmenetre vonatkozó terven számos közgazdász, tudós és jogász dolgozik minden szakterületen. Megjegyezte, hogy nemzetközi megfigyelők jelenlétében tartott, szabad és becsületes választás megtartása a cél, és egy olyan Irán megteremtése, amely jó kapcsolatokat ápol szomszédjaival, valamint Izraellel és az arab országokkal.

Egy esetleges amerikai katonai beavatkozással kapcsolatban Reza Pahlavi kifejtette, hogy Irán polgárai pozitívan reagáltak Donald Trump amerikai elnök azon ígéretére, miszerint közbelép, amennyiben az iráni hatalom tovább folytatja saját polgárainak „mészárlását”.

Irán Kínához és Oroszországhoz fűződő kapcsolataival kapcsolatban a trónörökös úgy fogalmazott, hogy mindaddig, amíg az iráni nemzeti érdekeket szolgálja, mindenkivel készen kell állni az együttműködésre a szabad kereskedelem alapjain. Megállapította, hogy a jelenleg Iránt vezető rezsim túlságosan sok engedményt tett Oroszországnak és Kínának, ugyanakkor kifejtette, hogy nem lát szükségesnek „antagonisztikus” viszonyt a két nagyhatalommal, ameddig az nem méltánytalan, kikényszerített és aránytalan megállapodásokon alapszik.

Az Egyesült Államokban élő Reza Pahlavi elmondta, hogy legutóbb 18 éves korában járt Iránban, az uralkodócsalád elűzését és az iszlám forradalom győzelmét megelőzően.