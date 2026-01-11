2026. január 11., vasárnap

Előd

EUR 385.90 Ft
USD 331.44 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Valami baj van a Tomahawk rakétákkal

A Washington Post szerint 16 rakétából legalább négy besült Nigériában

MH
 2026. január 11. vasárnap. 14:34
Megosztás

Legalább négy, Nigériára kilőtt amerikai Tomahawk rakéta nem robbant fel a 2025 decemberi, Iszlám Állam elleni csapás során – írta a Washington Post.

Valami baj van a Tomahawk rakétákkal
Tomahawk robotrepülő
Fotó: AFP/US Department of Defense/Kallysta Castillo

A lap szerint Donald Trump korábban többször sikeresnek nevezte a műveletet, ám nigériai tisztségviselőkre, elemzőkre és a cikkben vizsgált képekre hivatkozva azt állítja, hogy a 16 rakétából négy esetében a robbanás elmaradt.

A WP által megszólaltatott szakértők szerint a jelenséget okozhatta műszaki meghibásodás, de az is elképzelhető, hogy a parancsnokság döntött úgy: a már repülésben lévő rakétákat ártalmatlanná teszik, mert a célkörzetben megváltoztak a körülmények.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink