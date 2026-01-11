Valami baj van a Tomahawk rakétákkal

Legalább négy, Nigériára kilőtt amerikai Tomahawk rakéta nem robbant fel a 2025 decemberi, Iszlám Állam elleni csapás során – írta a Washington Post .

A lap szerint Donald Trump korábban többször sikeresnek nevezte a műveletet, ám nigériai tisztségviselőkre, elemzőkre és a cikkben vizsgált képekre hivatkozva azt állítja, hogy a 16 rakétából négy esetében a robbanás elmaradt.

A WP által megszólaltatott szakértők szerint a jelenséget okozhatta műszaki meghibásodás, de az is elképzelhető, hogy a parancsnokság döntött úgy: a már repülésben lévő rakétákat ártalmatlanná teszik, mert a célkörzetben megváltoztak a körülmények.