Valami baj van a Tomahawk rakétákkal
A Washington Post szerint 16 rakétából legalább négy besült Nigériában
Tomahawk robotrepülő
Fotó: AFP/US Department of Defense/Kallysta Castillo
A lap szerint Donald Trump korábban többször sikeresnek nevezte a műveletet, ám nigériai tisztségviselőkre, elemzőkre és a cikkben vizsgált képekre hivatkozva azt állítja, hogy a 16 rakétából négy esetében a robbanás elmaradt.
A WP által megszólaltatott szakértők szerint a jelenséget okozhatta műszaki meghibásodás, de az is elképzelhető, hogy a parancsnokság döntött úgy: a már repülésben lévő rakétákat ártalmatlanná teszik, mert a célkörzetben megváltoztak a körülmények.