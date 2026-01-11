2026. január 11., vasárnap

Külföld

Trump: elzárjuk Kuba pénz- és olajcsapját Venezuelából

Az amerikai elnök „jó ötletnek” tartaná Marco Rubio kinevezését kubai elnöknek

MH
 2026. január 11. vasárnap. 16:16
Donald Trump a Truth Socialon azt állította, hogy az Egyesült Államok el fogja zárni a Venezuelából Kubába irányuló pénz- és olajáramlást, amely szerinte évek óta Havanna „biztonsági szolgáltatásaiért” cserébe érkezett.

Trump: elzárjuk Kuba pénz- és olajcsapját Venezuelából
Donald Trump a bejegyzésében kiemelte, hogy Kuba súlyos helyzetben van, és a venezuelai olajra és pénzre támaszkodott
Fotó: AFP/Mandel Ngan

Az amerikai elnök azt írta: Venezuelának többé nincs szüksége kubai védelemre, mert „az USA, a világ legerősebb hadserege” fogja megvédeni.

Egy másik bejegyzésében Trump kommentálta azt az X-en felmerült ötletet is, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter lehetne Kuba új elnöke. A Truth Socialon „nagyszerű ötletnek” nevezte a felvetést – idézte őt.

Trump egyúttal megismételte, hogy Kuba súlyos helyzetben van, és a venezuelai olajra és pénzre támaszkodott, amit szerinte ezentúl nem kap meg.

Korábban pedig úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak már kevés eszköze maradt Havannával szemben, azon túl, hogy „odamegy és felrobbantja a helyet”.

