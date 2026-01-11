Trump: elzárjuk Kuba pénz- és olajcsapját Venezuelából

Donald Trump a Truth Social on azt állította, hogy az Egyesült Államok el fogja zárni a Venezuelából Kubába irányuló pénz- és olajáramlást, amely szerinte évek óta Havanna „biztonsági szolgáltatásaiért” cserébe érkezett.

Donald Trump a bejegyzésében kiemelte, hogy Kuba súlyos helyzetben van, és a venezuelai olajra és pénzre támaszkodott

Az amerikai elnök azt írta: Venezuelának többé nincs szüksége kubai védelemre, mert „az USA, a világ legerősebb hadserege” fogja megvédeni.

Egy másik bejegyzésében Trump kommentálta azt az X-en felmerült ötletet is, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter lehetne Kuba új elnöke. A Truth Socialon „nagyszerű ötletnek” nevezte a felvetést – idézte őt.

Korábban pedig úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak már kevés eszköze maradt Havannával szemben, azon túl, hogy „odamegy és felrobbantja a helyet”.