Trump: elzárjuk Kuba pénz- és olajcsapját Venezuelából
Az amerikai elnök „jó ötletnek” tartaná Marco Rubio kinevezését kubai elnöknek
Az amerikai elnök azt írta: Venezuelának többé nincs szüksége kubai védelemre, mert „az USA, a világ legerősebb hadserege” fogja megvédeni.
Egy másik bejegyzésében Trump kommentálta azt az X-en felmerült ötletet is, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter lehetne Kuba új elnöke. A Truth Socialon „nagyszerű ötletnek” nevezte a felvetést – idézte őt.
Trump egyúttal megismételte, hogy Kuba súlyos helyzetben van, és a venezuelai olajra és pénzre támaszkodott, amit szerinte ezentúl nem kap meg.
Korábban pedig úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államoknak már kevés eszköze maradt Havannával szemben, azon túl, hogy „odamegy és felrobbantja a helyet”.