Trump: Amerika segítene Iránnak „szabaddá válni”

Donald Trump közlte, hogy az Egyesült Államok kész segíteni Iránnak „megszerezni a szabadságát” – idézte az amerikai elnököt a Kommerszant .

Trump a Truth Social-oldalán azt írta: Irán „talán soha nem látott módon” a szabadság felé tekint, és Washington kész támogatást nyújtani, de a további lépésekről nem közölt részleteket.

Korábban azt is kilátásba helyezte, hogy az USA csapásokat mérhet Irán területére, ha a hatóságok továbbra is fegyverrel lépnek fel a tüntetőkkel szemben. A demonstrációk a nemzeti valuta összeomlása és a gyors áremelkedés miatt indultak, a résztvevők a politikai rendszer megváltoztatását követelik, és egyesek állítólag azt is, hogy Reza Pahlavi, az 1979-ben megbuktatott sah fia kerüljön hatalomra.