Külföld

Trump: Amerika segítene Iránnak „szabaddá válni”

Az amerikai elnök nem először fenyegeti csapásokkal Teheránt a tüntetések erőszakos kezelése miatt

MH
 2026. január 11. vasárnap. 12:54
Donald Trump közlte, hogy az Egyesült Államok kész segíteni Iránnak „megszerezni a szabadságát” – idézte az amerikai elnököt a Kommerszant.

Donald Trump
Fotó: AFP/Handout/Ukrainian Presidential Press Service

Trump a Truth Social-oldalán azt írta: Irán „talán soha nem látott módon” a szabadság felé tekint, és Washington kész támogatást nyújtani, de a további lépésekről nem közölt részleteket.

Korábban azt is kilátásba helyezte, hogy az USA csapásokat mérhet Irán területére, ha a hatóságok továbbra is fegyverrel lépnek fel a tüntetőkkel szemben. A demonstrációk a nemzeti valuta összeomlása és a gyors áremelkedés miatt indultak, a résztvevők a politikai rendszer megváltoztatását követelik, és egyesek állítólag azt is, hogy Reza Pahlavi, az 1979-ben megbuktatott sah fia kerüljön hatalomra.

