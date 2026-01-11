2026. január 11., vasárnap

Előd

EUR 385.90 Ft
USD 331.44 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Titkos fegyvert vetettek be az amerikaiak

Megvakították a radart, majd hanghullámszerű eszközzel bénítottak meg katonákat

MH
 2026. január 11. vasárnap. 16:05
Megosztás

Az amerikai katonák ismeretlen, nagy erejű „titkos fegyvert” használtak a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására indított műveletben – írta a New York Post egy, a venezuelai vezető védelmében dolgozó személy beszámolójára hivatkozva.

Titkos fegyvert vetettek be az amerikaiak
Az elfogott venezuelai elnököt, Nicolás Madurot és feleségét, Cilia Florest, a new york-i szövetségi bíróságra szállították
Fotó: Anadolu via AFP/Stringer

A lap szerint a forrás úgy fogalmazott: előbb „vakon” maradtak, mert a radar- és kommunikációs rendszerek váratlanul leálltak, majd több drón jelent meg a pozíciók felett, és ezekkel nyomták el az ellenállást.

A beszámoló szerint később helikopterekkel amerikai különleges egységek érkeztek, és a testőr azt állította: a tűzfegyvereknél „erősebb” eszközt vetettek be.

Elmondása alapján egy indítás után „erős hanghullám” keletkezett, amitől úgy érezte, mintha „belülről fel akarna robbanni a feje”, a körülötte lévőknél pedig orrvérzés, véres hányás és olyan rosszullét jelentkezett, hogy nem tudtak lábra állni.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink