Titkos fegyvert vetettek be az amerikaiak
Megvakították a radart, majd hanghullámszerű eszközzel bénítottak meg katonákat
A lap szerint a forrás úgy fogalmazott: előbb „vakon” maradtak, mert a radar- és kommunikációs rendszerek váratlanul leálltak, majd több drón jelent meg a pozíciók felett, és ezekkel nyomták el az ellenállást.
A beszámoló szerint később helikopterekkel amerikai különleges egységek érkeztek, és a testőr azt állította: a tűzfegyvereknél „erősebb” eszközt vetettek be.
Elmondása alapján egy indítás után „erős hanghullám” keletkezett, amitől úgy érezte, mintha „belülről fel akarna robbanni a feje”, a körülötte lévőknél pedig orrvérzés, véres hányás és olyan rosszullét jelentkezett, hogy nem tudtak lábra állni.