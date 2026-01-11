Titkos fegyvert vetettek be az amerikaiak

Az amerikai katonák ismeretlen, nagy erejű „titkos fegyvert” használtak a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására indított műveletben – írta a New York Post egy, a venezuelai vezető védelmében dolgozó személy beszámolójára hivatkozva.

A lap szerint a forrás úgy fogalmazott: előbb „vakon” maradtak, mert a radar- és kommunikációs rendszerek váratlanul leálltak, majd több drón jelent meg a pozíciók felett, és ezekkel nyomták el az ellenállást.

A beszámoló szerint később helikopterekkel amerikai különleges egységek érkeztek, és a testőr azt állította: a tűzfegyvereknél „erősebb” eszközt vetettek be.

Elmondása alapján egy indítás után „erős hanghullám” keletkezett, amitől úgy érezte, mintha „belülről fel akarna robbanni a feje”, a körülötte lévőknél pedig orrvérzés, véres hányás és olyan rosszullét jelentkezett, hogy nem tudtak lábra állni.