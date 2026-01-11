Putyin szövetségese nagy bajban

Ramzan Kadirov, a Csecsen Köztársaság vezetőjének egészségi állapota veseelégtelenség miatt romlott; a Kreml már tárgyalja a lehetséges jelölteket a posztjára, írja az Ukrinform .

Az Ukrinform beszámolója szerint erről az ukrán védelmi minisztérium fő hírszerzési igazgatóságának egyik forrása számolt be. Megjegyzik, hogy Kadirov veseelégtelenség miatt dialíziskezelésen esik át, az orvosok pedig nem bocsátkoztak jóslatokba.

Az ukrán Védelmi Minisztérium GUR-jának forrásai szerint Kadirov jelenleg saját kórházában van Csecsenföldön, és családi klánjának (teip) tagjai, köztük más országokból is, gyűltek össze, hogy meglátogassák.

Kadirov rossz egészségi állapota miatt jelentősen felgyorsult a csecsenföldi új vezető posztjára jelölt jelölt kiválasztásának folyamata.

A Kreml legvalószínűbb és legmegfelelőbb jelöltjei közé tartozik Magomed Daudov, Apti Alaudinov és Ramzan legidősebb fia, Akhmat Kadirov.

Ramzan Kadirov 20 éves fiát, Ahmatot nevezte ki a köztársaság kormányának megbízott helyettes vezetőjévé, miközben megtartotta a sportminiszteri posztot.