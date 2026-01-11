2026. január 11., vasárnap

Előd

Külföld

Nobel-bizottság: nem adható át Trumpnak Machado díja

A testület szerint a békedíj visszavonhatatlan, nem megosztható és nem ruházható át más személyre

MH
 2026. január 11. vasárnap. 13:05
A Nobel-bizottság elutasította azt a lehetőséget, hogy María Corina Machado átadja a Nobel-békedíját Donald Trumpnak – közölte a TASZSZ.

Fotó: AFP/Juan Barreto

A bizottság a honlapján azt írta: a díj odaítélése után a Nobel-békedíj nem vonható vissza, nem osztható meg és nem ruházható át más személyre, a döntés végleges, és örökre érvényben marad. Trump korábban többször beszélt arról, hogy szerinte megérdemelné a Nobel-békedíjat, a bizottság azonban 2025. október 10-én jelentette be, hogy Machadónak, a venezuelai ellenzék egyik vezetőjének ítélték. Machado azóta többször szorgalmazta, hogy az USA döntse meg Nicolas Madurot, amiért a kitüntetésén kívül az ország nyersanyagait is felajánlótta.

