Nem érdekli Venezuela az olajóriásokat

Venezuela addig „nem vonzó befektetési célpont”, amíg nem történnek érdemi változások az ország jogi és üzleti rendszerében – közölte a Reuters Darren Woods, az ExxonMobil vezérigazgatójának fehér házi találkozón elhangzott szavai alapján.

Woods felidézte, hogy a vállalat eszközeit kétszer is konfiskálták: 2007-ben, amikor a kormány a PDVSA-val közös vegyesvállalatokban kontrollcsomagok átadását követelte, illetve korábban, a 1940-es években. Úgy fogalmazott, egy „harmadik visszatéréshez” komoly reformokra lenne szükség, köztük a szénhidrogén-szabályozás módosítására és a befektetések megbízható jogi védelmének megteremtésére.

Az aggályait Donald Trump tervét illetően a másik két olajóriás, a ConocoPhillips és a Chevron vezetői is osztják.

Az elnök ugyanakkor azt állítja, az amerikai cégeknek legalább 100 milliárd dollárt kellene befektetniük Venezuelában, miközben az Egyesült Államok a „átmeneti időszakban” részt vállalna az ország irányításában, illetve a kőolajszektorban, de ez katonákat nem küldene oda, és az említett összeget is a vállalatoknak maguknak kéne előteremteniük.

A Reuters felidézte: január 3-án az amerikai hadsereg csapásokat mért Caracasra, majd elhurcolta Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest. Ideiglenes elnöknek a korábbi alelnököt, Delcy Rodríguezt nevezték ki, a washingtoni külügy pedig hárompontos tervet említett, amelyben a venezuelai olaj értékesítése is szerepel.