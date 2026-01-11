Izraelben fokozott biztonsági készültséget rendeltek el

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök és Marco Rubio amerikai külügyminiszter szombaton telefonbeszélgetést folytatott, amelyen egy esetleges amerikai beavatkozás lehetőségére is kitértek Iránban – közölte egy, az eseményen jelen lévő tisztviselő az izraeli sajtóval.

Egy amerikai tisztviselő is megerősítette, hogy a két politikus beszélt egymással. Izrael és Irán júniusban tizenkét napos háborút vívott, amelynek utolsó napjaiban az Egyesült Államok is csapásokat mért Irán nukleáris létesítményeire. Donald Trump amerikai elnök az elmúlt napokban többször figyelmeztette Irán vezetőit, hogy ne alkalmazzanak erőszakot a tüntetőkkel szemben. Szombaton azt is mondta, hogy az Egyesült Államok „készen áll segíteni”.

Izrael fokozott készültségben van – közölték biztonsági források a The Times of Israel című, angol nyelvű izraeli hírportállal vasárnap. A biztonsági egyeztetés résztvevői azt nem részletezték, mit jelent a gyakorlatban a fokozott készültség.