Halottak, tömeges letartóztatások Iránban

Az iráni tüntetésekben aktivisták szerint már legalább 72-en meghaltak, és több mint 2300 embert letartóztattak – írta a La Stampa .

Teheránban több tízezren vettek a részt a tüntetéseken, a demonstráló tömeg összecsapott a biztonsági erőkkel is

A lap ugyanakkor felidéz egy eltérő adatot is: a Time egy orvosra hivatkozva arról írt, hogy csütörtök estére csak Teherán hat kórházában 217 halottat regisztráltak, a különbséget pedig az magyarázhatja, hogy vannak, akik csak az azonosított áldozatokat számolják.

A La Stampa szerint orvosi beszámolók alapján a kórházak megteltek sebesültekkel, sokan lőtt sérülésekkel kerülnek be, gyakran fej- és szemsérülésekkel. A megtorlás közben fokozódik: Mohammad Movahedi Azad főügyész figyelmeztetett, hogy a tüntetőket „Isten ellenségének” tekinthetik, ami halálbüntetéssel sújtható. Az ország csütörtök óta nagyrészt elszigetelt a külvilágtól az internet és a kommunikáció korlátozása miatt, a rendzavarásokra hivatkozva iskolák is bezártak. Ali Hamenei ezzel párhuzamosan a Forradalmi Gárdát magasabb készültségbe helyezte, mint a júniusi, Izraellel vívott 12 napos konfliktus idején.

Ami a nemzetközi reakciókat illeti, Ursula von der Leyen az elnyomás leállítását, a fogvatartottak szabadon engedését és az internet helyreállítását sürgette, Marco Rubio pedig támogatásáról biztosította az irániakat. Így tett Donald Trump is, aki korábban csapásokkal fenyegette meg Irán vezetését, és sajtóértesülések szerint ehhez terveket is kért a Pentagontól.