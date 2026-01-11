Ezért lépett ki az USA 66 nemzetközi szervezetből

Marco Rubio külügyminiszter X-en közzétett bejegyzésében árulta el, miért volt „kényszerű lépés” az Egyesült Államok számára a 66 nemzetközi szervezet elhagyása.

Marco Rubio az X-en tett bejegyzésében árulta el, hogy miért hagyott el az Egyesült Államok 66 nemzetközi szervezetet

A tárcavezető szerint mindez a nemzeti érdekek és a pénzügyi felelősség védelmét szolgálja. Rubio azt állította: az USA kulcsszerepet játszott a modern nemzetközi rendszer felépítésében, de az az idővel „nehézkes és hatástalan intézményi hálózattá” vált, sok átfedő feladattal, gyenge irányítással és minimális eredményekkel.

Úgy fogalmazott, hogy még a korábban hasznos struktúrák is bürokratikus apparátusokká vagy politizált platformokká alakultak, amelyek ellentétesek az amerikai érdekekkel, ezért „véget ért az üres csekkek korszaka”.

Donald Trump elnök ezen a héten memorandumot írt alá a kilépésekről: az intézkedés 31 ENSZ-hez kötődő és 35 azon kívüli szervezet finanszírozásának és amerikai részvételének leállítását is jelenti. Rubio hangsúlyozta, hogy Washington nem elszigetelődni akar, hanem a „régi globális kormányzási modellt” utasítja el, és csak valódi eredményt hozó intézményeket támogat a jövőben.