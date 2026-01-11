Külföld
Elon Musk „fasisztának” nevezte a brit kormányt
Az X-tulajdonosnak nem tetszik, hogy sorra indulnak az eljárások online kommentek miatt
Elon Musk
Fotó: AFP/Frederic J. Brown
Musk az X-en azt írta: „Miért ennyire fasiszta a brit kormány?” Ezzel egy bejegyzésre reagált, amely különböző jelentések alapján azt állította, hogy az Egyesült Királyságban már több mint 12 ezer embert tartóztattak le internetes hozzászólások miatt.
Érdemes hozzátenni, a Daily Telegraph korábban arról írt, hogy a brit hatóságok kemény lépéseket fontolgatnak a Musk tulajdonában lévő X-szel szemben, mindenekelőtt a Grok nevű MI-chatbot által készített képek miatt.