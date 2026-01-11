Külföld
Belga védelmi miniszter: készülni kell a „jövő háborújára”
Theo Francken szerint drónok és MI-alapú technológiák dönthetik el a konfliktusok kimenetelét
Theo Francken egy fegyverbemutatón
Fotó: Belga via AFP / BELGA MAG / JONAS ROOSENS
Francken úgy fogalmazott, Belgium jelenleg nem elég felkészült erre, ezért hamarosan elindítják az Odin nevű programot a modern védelmi technológiák bevezetésére. A projekt költségvetése 3,6 milliárd euró, és többek között kis moduláris reaktorok fejlesztését is tartalmazza, amelyek a csapatok energiaellátásának önállóságát erősítenék.