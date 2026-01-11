Belga védelmi miniszter: készülni kell a „jövő háborújára”

Belgium védelmi minisztere, Theo Francken arra figyelmeztetett, hogy az országnak készen kell állnia a „jövő háborújára”, amelyben drónokat és mesterséges intelligencián alapuló technológiákat alkalmaznak – mondta a La Libre -nek adott interjúban.

Francken úgy fogalmazott, Belgium jelenleg nem elég felkészült erre, ezért hamarosan elindítják az Odin nevű programot a modern védelmi technológiák bevezetésére. A projekt költségvetése 3,6 milliárd euró, és többek között kis moduláris reaktorok fejlesztését is tartalmazza, amelyek a csapatok energiaellátásának önállóságát erősítenék.