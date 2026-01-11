Külföld
Az ukránok szerint megállították az oroszokat
Az Észak-Szlobozsanszk irányban hídfőt próbáltak kialakítani Hotiny település felé
A közlés szerint a térségben az orosz fél időszakosan rohamokkal próbálkozik, egyes szakaszokon fokozza a dróntevékenységet, miközben a gyalogság inkább kerülőkkel, oldalirányból igyekszik előrejutni. Az ukrán állítás szerint az „aktív védelem” és a folyamatos felderítés miatt a helyzetet ellenőrzés alatt tartják.
A cikk felidézi: december 18-án orosz egységek a Szumi megyei Hrabovszke térségében átlépték a határt, és ukrán tájékoztatás szerint mintegy 50 helyi lakost Oroszországba vittek. Ukrán információk szerint az oroszok meg tudtak kapaszkodni a településen, és ott körülbelül száz katona lehet; későbbi előrenyomulási próbálkozásaik viszont nem jártak sikerrel, ezért állásokat építenek ki, illetve távolról aknázzák a megközelítési útvonalakat.
Az RBK–Ukrajina szerint az ukrán fél külön hangsúlyozta: Andrijivka továbbra is teljesen ukrán ellenőrzés alatt áll, és a bevételéről szóló hírek nem felelnek meg a valóságnak.