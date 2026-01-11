Az európai országok jóváhagyása az Egyesült Államok szerepének bővítésére Grönlandon az Ukrajnával kapcsolatos megállapodás részévé válhat – írja a Politico , hivatkozva egy európai diplomatára.

Szerinte az EU beleegyezhet az USA szerepének megerősítésébe Grönlandon cserébe azért, hogy Washington garantálja Ukrajna támogatását. A Politico forrása ezt „keserű pirulának” nevezte, de mégis jobb megoldásnak tartja, mint az Egyesült Államok kilépését a tárgyalási folyamatból, idézi a médiumot az Orosz Hírek.

A Politico forrásai szerint az Egyesült Államoknak több lehetősége is van Grönland ügyében. Például szóba jöhet egy fegyveres hadművelet. Egy dán politikus szerint az amerikaiaknak nem lesz komoly ellenállásuk, és a sziget elfoglalásához elegendő lehet mindössze öt helikopter és a rajta lévő deszant erők.

A grönlandi politikus, Kuno Fencker, aki tavaly év elején részt vett Trump beiktatásán, elmondta, hogy tárgyalásokat folytatott az amerikaiakkal, és meggyőzte őket, hogy a sziget nem szeretne Puerto Rico-hoz hasonló, az Egyesült Államokkal társult állam lenni. Szerinte minden Washingtonnal kötött megállapodást népszavazásra kell bocsátani.

Thomas Crosby, a Dán Védelmi Főiskola professzora viszont úgy vélte, hogy Trump nem fog tárgyalni a grönlandiakkal.

„Ez egy olyan ember, aki inkább nyomást gyakorol a tárgyalópartnereire. Sokszor megtévesztette azokat, akikkel tárgyalt. És nem látok semmilyen előnyt a grönlandiak számára.”

Miután 2025 januárjában visszatért a Fehér Házba, Trump többször is bejelentette, hogy Grönlandot az Egyesült Államok részévé teszi. Január 10-én kijelentette, hogy Washington készen áll „valamit tenni” Grönlanddal kapcsolatban, még a lakosok beleegyezése nélkül is. A Fehér Ház „lehetőségként” említette az amerikai fegyveres erők bevetését, valamint a felvásárlást és egyéb módszereket Grönland feletti ellenőrzés megszerzésére.