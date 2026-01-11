Amerikai lecsapott Szíriában

Az amerikai haderő Központi Parancsnoksága közölte, hogy Szíria teljes területén csapásokat mértek az Iszlám Állam állásaira – írta a Kommerszant .

Az amerikai és szövetséges erők által az Iszlám Állam dzsihadista csoport ellen Szíriában korábban végrehajtott „nagyszabású” csapások pillanata, válaszul a múlt hónapban elkövetett, három amerikai halálos áldozatot követelő támadásra, közölte az amerikai hadsereg

A CENTCOM szerint a támadások egy nagyobb művelet, a Sólyomszem csapás részei, amelyet válaszként indítottak a palmürai halálos akció után, amikor amerikai és szíriai erőket ért támadás.

Az Al Arabiya arról számolt be, hogy a műveletben jordániai F–16-os vadászgépek is részt vehettek, és összesen 35 célpontot értek.

2025. december 13-án Palmürában két amerikai katona és egy amerikai civil tolmács meghalt, az Egyesült Államok pedig december 20-án jelentette be a terrorellenes művelet elindítását.

