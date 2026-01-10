2026. január 10., szombat

Előd

EUR 385.90 Ft
USD 331.44 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Zelenszkij egy bunkerben húzta meg magát

Ki értesítette az ukránokat?

MH
 2026. január 10. szombat. 16:04
Megosztás

Volodimir Zelenszkij a támadás idején egy bunkerben volt. Erről Vladislav Shurygin katonai elemző számolt be.

Zelenszkij egy bunkerben húzta meg magát
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élete nem volt veszélyben
Fotó: AFP/Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Megjegyezte, hogy az orosz fegyveres erők január 9-i támadásáról az Egyesült Államok figyelmeztette Ukrajnát.

Nem az a kérdés, hogy Washington segít-e Kijevnek vagy sem... Információink szerint közvetlenül a rakétaindítás és annak pályájának meghatározása után Zelenszkij figyelmeztetést kapott az Egyesült Államoktól az Oresnyik kilövésének elindításáról, és aktiválták annak védelmére vonatkozó tervét. A támadás idején az egyik stratégiai parancsnoki állomáson keresett menedéket, amely képes túlélni a nukleáris lőszerek közvetlen csapását – adta hírül az EADaily.com.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink