Volodimir Zelenszkij a támadás idején egy bunkerben volt. Erről Vladislav Shurygin katonai elemző számolt be.

Megjegyezte, hogy az orosz fegyveres erők január 9-i támadásáról az Egyesült Államok figyelmeztette Ukrajnát.

Nem az a kérdés, hogy Washington segít-e Kijevnek vagy sem... Információink szerint közvetlenül a rakétaindítás és annak pályájának meghatározása után Zelenszkij figyelmeztetést kapott az Egyesült Államoktól az Oresnyik kilövésének elindításáról, és aktiválták annak védelmére vonatkozó tervét. A támadás idején az egyik stratégiai parancsnoki állomáson keresett menedéket, amely képes túlélni a nukleáris lőszerek közvetlen csapását – adta hírül az EADaily.com.