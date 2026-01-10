Washington szabadon engedte a lefoglalt tanker legénységének két orosz tagját

Az Egyesült Államok szabadon engedte a hét elején az Atlanti-óceánon lefoglalt a Marinera néven orosz lobogó alatt hajózó olajszállító tanker legénységének két orosz tagját - jelentette be pénteken a moszkvai külügyminisztérium.

A tárca üdvözölte a döntést és köszönetet mondott Washingtonnak, egyben jelezte: intézkedik az érintettek mielőbbi hazatéréséről.

Olha Sztefanisina, Ukrajna Egyesült Államokba akkreditált nagykövetét idézve az Interfax Ukraine közölte, hogy hajó legénységének nagy része ukrán állampolgár. Sztefanisina elmondta, hogy az ukrán diplomaták kapcsolatban állnak az amerikai hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsák a konzuli hozzáférést az ukrán legénységi tagokhoz, és folyamatos kapcsolatot tartsanak velük. „A nagykövetség kézben tartja a helyzetet, és minden szükséges eszközt igénybe vesz az ukrán állampolgárokkal való kapcsolattartás érdekében” - idézte a nagykövetet az Interfax Ukraine.

A Marinera - korábbi nevén Bella-1 - a Fehér Ház szóvivője Karoline Leavitt tájékoztatása szerint a venezuelai szankcionált olajexportot bonyolító úgynevezett „árnyékflottához” tartozott.

A orosz közlekedési minisztérium közölte, hogy a hajó 2025. december 24-én ideiglenes engedélyt kapott arra, hogy az orosz állami zászló alatt közlekedjen, összhangban az orosz jogszabályokkal és a nemzetközi joggal. A minisztérium korábban azt is közölte, hogy az amerikai haditengerészet fedélzetre lépését követően Izland közelében elveszítették a kapcsolatot a hajóval.

Az Egyesült Államok az elmúlt hetekben öt hajót foglalt le a venezuelai olajexport visszaszorítására irányuló műveletek részeként. Legutóbb, pénteken a Karib-térségben egy újabb tankert, az Olina nevű hajót tartóztatták fel Trinidad közelében; amerikai források szerint a hajó hamisan Kelet-Timor zászlaja alatt közlekedett, és Venezuelából indult.