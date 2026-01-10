2026. január 10., szombat

Előd

EUR 385.90 Ft
USD 331.44 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Új adatok érkeztek az Ukrajnára irányuló „Nash” támadás céljairól

A Telegram szerint egy repülőgép-javító üzemben lőtték ki a rakétát

MH
 2026. január 10. szombat. 14:10
Megosztás

Az Oresnyik ballisztikus rakétát egy lvivi repülőgép-javító üzemben lőtték ki, nem pedig egy gáztárolón keresztül – írja a Telegram.

Új adatok érkeztek az Ukrajnára irányuló „Nash” támadás céljairól
Az orosz Oresnyik ballisztikus rakéta darabjai a becsapódás után az ukrajnai Lvivben
Fotó: AFP/Ukrainian Security Service/Handout

A csatorna szerint a 3BM15 név alatt álló felhasználó létrehozta az állítólagos „Oresnyik” becsapódási helyet. A bejegyzés szerzője biztosítja, hogy célja a Lviv Állami Repülési és Javító Üzem volt. A vállalatot már 2022 márciusában megtámadták.

Korábban arról számoltak be, hogy az orosz hadsereg elindította az Oresnyikot a Lviv régió Bilche-Volitzko-Ugers földalatti gáztárolójára egy Ukrajna elleni hatalmas csapás során. A Bilche-Volitzko-UGH Európa legnagyobb gáztárolója – adta hírül a Lenta.ru.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink