Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

Ukrajna sorsát hosszú távra meghatározó megállapodás körvonalazódik Washington és Kijev között: az Egyesült Államok egy 800 milliárd dolláros újjáépítési csomagról és egy szabadkereskedelmi egyezményről tárgyal Volodimir Zelenszkij kormányával. A tervek szerint a döntő egyeztetésekre januárban, a davosi világgazdasági fórumon kerülhet sor.

Az Ukrajna újjáépítése körüli tárgyalások új szintre léphetnek: Kijev és Washington egyszerre két jelentős gazdasági megállapodásról egyeztet, amelyek közül az egyik egy 800 milliárd dolláros újjáépítési program, a másik pedig egy lehetséges szabadkereskedelmi megállapodás az Egyesült Államokkal. A dokumentumok szorosan kapcsolódnak a biztonsági garanciákhoz és egy jövőbeni békemegállapodás kereteihez – írja a brit The Telegraph.

A lap értesülései szerint a végleges döntések akár már januárban megszülethetnek a Világgazdasági Fórumon, a svájci Davosban, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök is jelen lesz.

Az úgynevezett „jóléti megállapodás” célja, hogy a következő tíz évben mintegy 800 milliárd dollárt mozgósítson Ukrajna újjáépítésére és gazdaságának újraindítására. Az ukrán vezetés szerint a terv munkahelyeket teremtene, ösztönözné a beruházásokat, és segítene stabilizálni az ország háború utáni működését. A finanszírozás hitelekből, támogatásokból és magánbefektetésekből állna össze.

Kijev abban bízik, hogy ha az amerikai befolyás erősebben megjelenik Ukrajna gazdasági jövőjében, akkor Washington készségesebben vállal majd konkrét biztonsági kötelezettségeket is. A most tárgyalt csomag egy korábbi ásványkincs-megállapodásra épül, amely már kedvezőbb hozzáférést biztosított amerikai befektetőknek az ukrán bányászati projektekhez.

Az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff szerint a megállapodás kulcseleme annak az átfogó tűzszüneti és rendezési csomagnak, amelyen hónapok óta dolgoznak. Bejelentette azt is, hogy a világ egyik legnagyobb befektetési alapkezelője, a BlackRock is részt vesz a programban, bár a részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A gazdasági csomag másik pillére egy lehetséges szabadkereskedelmi megállapodás az Egyesült Államokkal. Zelenszkij szerint a javaslat nulla vámtarifát biztosítana az amerikai–ukrán kereskedelemben, ami jelentős versenyelőnyt adna Ukrajnának a térség más államaival szemben, és új befektetéseket vonzhatna az országba. Az ukrán elnök hangsúlyozta: egy ilyen megállapodás önmagában is gazdasági biztonsági garanciát jelentene.

Zelenszkij közölte azt is, hogy Ukrajna már eljuttatta észrevételeit az amerikai félnek a békerendezés területi javaslataival kapcsolatban, amelyeket Washington továbbít az orosz félnek. Az ukrán elnök abban reménykedik, hogy még ebben a hónapban választ kap Moszkvától a húszpontos keretmegállapodásra.

A találkozót Zelenszkij vagy az Egyesült Államokban, vagy Davosban szeretné megtartani, mert – mint fogalmazott – személyesen akarja tisztázni Donald Trumppal, milyen konkrét amerikai vállalásokra számíthat Ukrajna egy esetleges újabb orosz támadás esetén. Kijelentette: nem általános ígéreteket vár, hanem világos, kézzelfogható garanciákat – írta meg az Origo.