Nem lesz szükség arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt Nicolás Maduro venezuelai elnökhöz hasonlóan elrabolják, mivel Donald Trump jó kapcsolatban áll vele. Ezt az amerikai vezető mondta egy találkozón az olajvállalatok vezetőivel a Fehér Házban, az RMF24 lengyel rádióállomás szerint.

Donald Trump amerikai elnök Putyinról: Mindig is jó kapcsolatom volt vele, annak ellenére, hogy csalódott vagyok vele kapcsolatban

Így válaszolt Trump a Fox News újságíró kérdésére:

„Nem lesz rá szükség. Mindig is jó kapcsolatom volt vele, annak ellenére, hogy csalódott vagyok.” – mondta Trump.

Hozzátette, hogy véleménye szerint könnyebb lesz véget vetni az ukrajnai háborúnak, majd ismét kritizálta elődjét, Joe Bident, amiért kompenzáció nélkül támogatta Ukrajnát, és rossz döntéseket hozott.

Az EADaily szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása összejátszás és árulás eredménye volt. Ezt Minszkben jelentették be a „Spiritális újjáéledésért”, valamint a kulturális és művészeti személyiségek és a „Belarusian Sports Olympus” 2025 ünnepségén, amelyen Fehéroroszország elnöké, Alekszandr Lukasenkát kitüntették.

Emlékezzünk vissza, hogy mintegy 200 amerikai katona vett részt a Nicolás Maduro elfogására irányuló szárazföldi műveletben, és egyikük sem halt meg, mondta a Pentagon vezetője, Pete Hegset.

Január 3-án Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok elfoglalta az ország elnökét Venezuelában, és magával vitte a feleségével együtt – írta meg az EADaily.com.