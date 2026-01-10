Külföld
Trump szerint nem lesz szükség arra, hogy úgy rabolják el Putyint, mint Madurot
Az ameikai elnök szerint könnyebb lesz véget vetni az ukrajnai háborúnak
Így válaszolt Trump a Fox News újságíró kérdésére:
„Nem lesz rá szükség. Mindig is jó kapcsolatom volt vele, annak ellenére, hogy csalódott vagyok.” – mondta Trump.
Hozzátette, hogy véleménye szerint könnyebb lesz véget vetni az ukrajnai háborúnak, majd ismét kritizálta elődjét, Joe Bident, amiért kompenzáció nélkül támogatta Ukrajnát, és rossz döntéseket hozott.
Az EADaily szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogása összejátszás és árulás eredménye volt. Ezt Minszkben jelentették be a „Spiritális újjáéledésért”, valamint a kulturális és művészeti személyiségek és a „Belarusian Sports Olympus” 2025 ünnepségén, amelyen Fehéroroszország elnöké, Alekszandr Lukasenkát kitüntették.
Emlékezzünk vissza, hogy mintegy 200 amerikai katona vett részt a Nicolás Maduro elfogására irányuló szárazföldi műveletben, és egyikük sem halt meg, mondta a Pentagon vezetője, Pete Hegset.
Január 3-án Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok elfoglalta az ország elnökét Venezuelában, és magával vitte a feleségével együtt – írta meg az EADaily.com.