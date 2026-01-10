Külföld
Trump fenyegetései aggodalomra adnak okot
Most aztán törheti a fejét Kanada
Maduro venezuelai elnök letartóztatása és Trump Grönland elfoglalásáról folytatott aktív beszélgetéseinek sokkoló tervei felkavarták Kanadát, arra kényszerítve a polgárokat, hogy komolyan vegyék az amerikai elnök kanadai szuverenitással szembeni korábbi fenyegetéseit” – olvasható a Bloomberg közleményében.
Az ügynökség megjegyzi, hogy a kanadaiak félelmeit a héten a legnagyobb nemzeti újságban megjelent éles cikkben fejezték ki. Az anyag szerzői figyelmeztetnek arra, hogy Washington katonai erőt alkalmazhat Kanada ellen, és azt tanácsolják a hatóságoknak, hogy bővítsék a polgári védelmi rendszert, dolgozzanak ki egy nemzeti stratégiát a drónok használatára és „gondoljanak az elképzelhetetlenre”.
Trump korábban azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak birtokolnia kell Grönlandot. Elmondása szerint csak a sziget tulajdonjoga biztosítja Washington nemzetbiztonságát – írta meg a Lenta.ru.