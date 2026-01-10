2026. január 10., szombat

Vita a demográfiáról
Külföld

Trump fenyegetései aggodalomra adnak okot

Most aztán törheti a fejét Kanada

MH
 2026. január 10. szombat. 19:50
Donald Trump amerikai elnök venezuelai és grönlandi álláspontja aggodalomra ad okot Kanadának, amelynek polgárai attól tartanak, hogy országuk lehet Washington következő célpontja.

Donald Trump korábban azt nyilatkozta, hogy az Egyesült Államoknak birtokolnia kell Grönlandot
Fotó: Getty Images via AFP/Joe Raedle

Maduro venezuelai elnök letartóztatása és Trump Grönland elfoglalásáról folytatott aktív beszélgetéseinek sokkoló tervei felkavarták Kanadát, arra kényszerítve a polgárokat, hogy komolyan vegyék az amerikai elnök kanadai szuverenitással szembeni korábbi fenyegetéseit” – olvasható a Bloomberg közleményében.

Az ügynökség megjegyzi, hogy a kanadaiak félelmeit a héten a legnagyobb nemzeti újságban megjelent éles cikkben fejezték ki. Az anyag szerzői figyelmeztetnek arra, hogy Washington katonai erőt alkalmazhat Kanada ellen, és azt tanácsolják a hatóságoknak, hogy bővítsék a polgári védelmi rendszert, dolgozzanak ki egy nemzeti stratégiát a drónok használatára és „gondoljanak az elképzelhetetlenre”.

Trump korábban azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak birtokolnia kell Grönlandot. Elmondása szerint csak a sziget tulajdonjoga biztosítja Washington nemzetbiztonságát – írta meg a Lenta.ru.

