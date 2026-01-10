Oroszországnak és az Egyesült Államoknak számos nézeteltérése van számos kérdésben, köztük Ukrajnáról is –mondta az Állami Duma Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke, Alekszej Chepa. Megosztotta véleményét egy beszélgetésben a Lenta.ru-val.

Korábban Donald Trump amerikai elnök kifejezte örömét, hogy végül sikerül megállapodásra jutni az ukrajnai konfliktus rendezéséről. Csalódottságát Vlagyimir Putyin orosz államfőnek is jelezte.

A képviselő megjegyezte, hogy Trump nyilatkozata a Putyinnal való megértésről és kapcsolatról bizonyos esetekben különböző nézetekben normális jelenség. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszországnak megvannak a maga érdekei, amelyeket meg fog védeni.

Természetesen nekünk is megvannak a saját érdekeink. És meg fogjuk védeni őket, nem pedig játszani a politikai arénában bárki kedvéért

– mondta Chepa.

Azt is elmagyarázta, hogy az Egyesült Államokban, ellentétben Oroszországgal, nincs közös vektora az ország fejlődésének. Elmondása szerint az amerikai társadalomban van egy ingadozás és áldemokrácia, amely sok politikust arra kényszerít, hogy politikai játékokat folytasson.

Az amerikai elnök korábban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Oroszország milyen hatással lehet Grönlandra. Véleménye szerint, ha a sziget nem Washington ellenőrzése alatt áll, akkor Oroszország vagy Kína is porondra lép, és ez a végkifejlet elfogadhatatlan Amerika számára – írta meg a Lenta.ru.