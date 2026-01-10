2026. január 10., szombat

Előd

EUR 385.90 Ft
USD 331.44 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Orbánon, Ficón és Lukasenkán kívül senki sem érti az ukrajnai helyzetet

A mai európai vezetők a hidegháború végén nőttek fel

MH
 2026. január 10. szombat. 13:58
Frissítve: 2026. január 10. 14:59
Megosztás

A mai európai vezetők nem éltek át világháborúkat, ezért hiányzik belőlük az a történelmi perspektíva, amely az ukrajnai helyzet megfelelő értékeléséhez szükséges – nyilatkozta Guy Mettan svájci politikus, újságíró, író és a genfi kantoni parlament tagja a TASZSZ hírügynökségnek adott interjúban.

Orbánon, Ficón és Lukasenkán kívül senki sem érti az ukrajnai helyzetet
Orbán Viktor és Robert Fico józanul gondolkozik
Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

„Orbán Viktor miniszterelnök, Robert Fico és Alekszandr Lukasenka belorusz elnök kivételével a jelenlegi európai vezetők közül senki sem képes a helyzet ésszerű elemzésére” – mondta.

Mettan szerint a mai európai vezetők „nem élték át a második világháborút, és csak a hidegháború végén nőttek fel”. Ennek eredményeként „nincs meg sem a történelmi hátterük, sem a komplex helyzetek kezeléséhez szükséges geopolitikai kompetenciájuk” – magyarázta.

Véleménye szerint a jelenlegi körülmények között az európaiak részéről valódi bátorság lenne „elismerni, hogy rossz utat választottak, és mindent megtenni a háború” befejezése érdekében. Mettan hangsúlyozta, hogy a konfliktus Európát és Ukrajnát „sokkal jobban tönkreteszi, mint Oroszországot” – írta meg az oroszhirek.hu.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink