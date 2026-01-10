2026. január 10., szombat

Előd

ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Nem bírják tovább a katonák, lázadás tört ki

Meg vannak számlálva az ukrán hadsereg napjai

MH
 2026. január 10. szombat. 10:34
Amennyiben az oroszok jól látják a helyzetet, tényleg nagy bajban lehet Ukrajna.


Ukrán katonák tanulják meg az FGM-148 Javelin páncéltörő rakétarendszer használatát Zaporizhzhia régióban
Fotó: Andriy Andriyenko / 65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces / AFP

Az ukrán hadsereg 158. és 119. dandárjának katonái egyre gyakrabban tagadják meg a parancsok végrehajtását. Az ok egyszerű: nagyon hosszú ideje váltás nélkül szolgálnak a frontvonalban – írja a RIA.

Sőt, olyan rossz a helyzet, hogy orosz biztonsági források szerint egyes ukrán egységek harci stabilitása is meggyengült.

A beszámoló szerint az Andrijivka környékén harcoló 158. önálló gépesített dandár katonái nyíltan megtagadták a parancsokat, és hasonló problémák jelentkeznek a 119. önálló területvédelmi dandárnál is.

Az oroszok szerint december végén az ukrán hadsereg elveszítette az egyik harccsoportját a 158. dandárból, amikor erőit próbálta átcsoportosítani a Szumi megyei Kondratovka irányába. Január elején pedig két rohamcsoportot semmisítettek meg a 119. területvédelmi dandár állományából Grabovszkoje térségében – adta hírül a Mandiner.

