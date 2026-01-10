2026. január 10., szombat

„Nem amerikaiak, nem dánok, hanem grönlandiak akarunk lenni”

Donald Trump szerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból kell átvennie az irányítást

 2026. január 10. szombat. 13:21
Grönland politikai pártjai egységes álláspontjukat hangoztatva leszögezték, hogy nem amerikaiak, nem dánok, hanem grönlandiak akarnak lenni, miután Donald Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok „békés” vagy „erőszakos” eszközökkel meg fogja szerezni a hatalmas sarkvidéki szigetet.

Az amerikai elnök továbbra sem mond le Grönlandról
Fotó: AFP/Ritzau Scanpix/Emil Stach

A közös közleményt pénteken írta alá az öt grönlandi parlamenti párt - a kormánykoalíciót alkotó négy párt és a sziget mielőbbi függetlenségét akaró egyetlen ellenzéki párt, a tavalyi választásokon a szavazatok egynegyedét megszerző Naleraq - a dán autonóm terület törvényhozásában, az Inatsisartutban.

A pártok felszólították az Egyesült Államokat, hogy vessen véget a Grönlanddal szembeni „tiszteletlenségének”. „Grönland jövőjét a grönlandi népnek kell eldönteni. Más országok nem avatkozhatnak bele” - hangsúlyozták.

Donald Trump szerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból kell átvennie az irányítást Grönland felett. „Nem hagyhatjuk, hogy Oroszország vagy Kína megszállja Grönlandot. Ha mi nem tesszük meg, ők fogják megtenni. Tehát valamit tennünk kell Grönlanddal, akár békés, akár erőszakos eszközökkel” - jelentette ki az amerikai elnök pénteken.

A dán kormány határozottan elutasította Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos terveit. Mette Frederiksen dán miniszterelnök figyelmeztetett, hogy egy amerikai támadás Grönland ellen a NATO és a második világháború után kialakult biztonsági rendszer végét jelentené.

