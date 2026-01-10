Minneapolisban többeket letartóztattak

Minneapolisban a rendőrök többeket letartóztatták, miután pénteken éjszaka próbáltak behatolni egy szállodába, amelyről azt gondolták, hogy ott szövetségi bevándorlási tiszteket szállásoltak el - közölték szombaton a nagyváros hatóságai.

Minneapolis belvárosában a bevándorlási hatóság jelenléte miatti tiltakozást a rendőrség péntek éjszaka törvénytelennek nyilvánította, mert elvesztette békés jellegét, és tüntetők vagyontárgyakat rongáltak meg.

Több száz tiltakozó egy belvárosi szálloda előtt kürtökkel és hangosbemondókkal zajt keltve próbálja megzavarni az ott megszálló rendvédelmi tisztek pihenését. Helyszíni beszámolók szerint a tüntetők behatoltak egy rendezvényterembe is, amelynek berendezését megrongálták, és a bevándorlási hatóság (ICE) elleni feliratokat festettek tárgyakra.

A közlemények szerint Minneapolisban több mint 20 embert állítottak elő. Jacob Frey, Minneapolis demokrata párti polgármestere arra kérte a tüntetőket, hogy minden esetben őrizzék meg a demonstrációkat békés jellegét, mert - mint mondta - a törvényellenes cselekedetek csak érveket adnak Donald Trump elnökének kezébe.

„Donald Trump kaotikus intézkedéseire mi ne kaotikusan reagáljunk, mert beleesünk az általa állított csapdába!” - mondta sajtóértekezletén.

A nagyvárosban szerdán váltak hevessé a tiltakozások a Trump-kormány bevándorláspolitikája miatt, miután egy tüntetésen a bevándorlási rendészet egy tisztje halálosan megsebesített egy nőt, aki autójával a hatósági emberek felé hajtott, megtagadva az utasítást, hogy szálljon ki a gépkocsiból.

Az amerikai belbiztonsági minisztériumhoz tartozó bevándorlási hatóság az év elején megsokszorozta intézkedéseit, több ezer ügynököt és nyomozót vezényelt Minnesota államba, ahol fény derült egy jelentős, több millió dolláros költségvetési kár okozó csalássorozatra a szomáliai bevándorlóközösséggel kapcsolatban.

A bevándorlási elleni tüntetések szombaton is folytatódik Minneapoliban, és ezeken vett több demokrata párti kongresszusi képviselő is, akik követelték, hogy beléphessenek a bevándorlási részhatósághoz tartozó szövetségi épületbe, amely őrizetbe vett illegális bevándorlókat tartanak fogva.

Baloldali csoportok és polgárjogi szervezetek megmozdulást tartottak New Yorkban is az illegális bevándorlók elleni hatósági intézkedéssorozat miatti tiltakozásul, valamint tüntetést hirdettek meg Los Angelesbe, Chicagóba és az Egyesült Államok több más városába.

Az Oregon állambeli Portlandben már összesen 80 ember került őrizetbe csütörtök óta, miután szintén egy lőfegyveres incidens miatt feszültté vált a helyzet a bevándorlási hatósági és baloldali aktivista csoportok között. Portlandben csütörtökön a bevándorlási rendészet egyik ügynöke megsebesített két embert, aki autóval próbálta elsodorni őt.

A belbiztonsági minisztérium pénteki közleménye szerint a két illető illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban és a Tren de Aragua nevű venezuelai bűnszervezethez tartozott. Pénteken Portland rendőrsége is elismerte, hogy a két megsebesített embernek köze volt a venezuelai bűnbandához.