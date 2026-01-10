Medvegyev az Oresnyikkel fenyeget + VIDEÓ

Bármely katonai kontingens Ukrajnába történő telepítése, akár egyes európai országok, akár a NATO egészének részéről, Moszkva számára elfogadhatatlan – hangsúlyozta Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke, aki kijelentését egy videóval kísérte, amelyen Oresnik rakéták csapnak le Ukrajna kritikus infrastruktúrájára.

„Az uralkodó európai ostobák végül is háborút akarnak Európában. Már ezerszer elmondták: Oroszország nem fogad el semmilyen európai vagy NATO-csapatot Ukrajnában” – írta Medvegyev angolul az X-en.

„Nos, akkor gyertek csak. Ezt fogjátok kapni” – tette hozzá, és csatolta a támadásról készült videót – írta meg az oroszhirek.hu.