Medvegyev az Oresnyikkel fenyeget + VIDEÓ
Moszkva számára elfogadhatatlan bármely katonai kontingens Ukrajnába történő telepítése
Dmitrij Medvegyev fenyeget
Fotó: AFP/Sputnik/Yekaterina Shtukina
„Az uralkodó európai ostobák végül is háborút akarnak Európában. Már ezerszer elmondták: Oroszország nem fogad el semmilyen európai vagy NATO-csapatot Ukrajnában” – írta Medvegyev angolul az X-en.
„Nos, akkor gyertek csak. Ezt fogjátok kapni” – tette hozzá, és csatolta a támadásról készült videót – írta meg az oroszhirek.hu.
