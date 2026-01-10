2026. január 10., szombat

Medvegyev az Oresnyikkel fenyeget + VIDEÓ

Moszkva számára elfogadhatatlan bármely katonai kontingens Ukrajnába történő telepítése

MH
 2026. január 10. szombat. 16:38
Bármely katonai kontingens Ukrajnába történő telepítése, akár egyes európai országok, akár a NATO egészének részéről, Moszkva számára elfogadhatatlan – hangsúlyozta Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács alelnöke, aki kijelentését egy videóval kísérte, amelyen Oresnik rakéták csapnak le Ukrajna kritikus infrastruktúrájára.

Medvegyev az Oresnyikkel fenyeget + VIDEÓ
Dmitrij Medvegyev fenyeget
Fotó: AFP/Sputnik/Yekaterina Shtukina

„Az uralkodó európai ostobák végül is háborút akarnak Európában. Már ezerszer elmondták: Oroszország nem fogad el semmilyen európai vagy NATO-csapatot Ukrajnában” – írta Medvegyev angolul az X-en.

„Nos, akkor gyertek csak. Ezt fogjátok kapni” – tette hozzá, és csatolta a támadásról készült videót – írta meg az oroszhirek.hu.

