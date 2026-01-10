2026. január 10., szombat

Külföld

Grönland sorsa teljesen átírja a nagyhatalmak jövőjét

Nógrádi György szerint egyértelmű üzenetet küldött az amerikai elnök

 2026. január 10. szombat. 13:33
Donald Trump venezuelai akciója rendesen megbolygatta a nemzetközi politikai teret. Az amerikai elnök világossá tette, hogy nem a levegőbe beszél: amit eltervez, azt véghez is viszi. De hogyan változtatja meg a világ rendjét ez a lépés, és mi lesz Kubával, vagy éppen Grönlanddal? Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elemzi a helyzetet.

Grönland sorsa teljesen átírja a nagyhatalmak jövőjét
A biztonságpolitikai szakértő szerint nem érdemes packázni Trumppal
Fotó: Getty Images via AFP/Joe Raedle

Forrnak az indulatok, miután Donald Trump vezetésével az Egyesült Államok elfogta Nicholás Maduro venezuelai államfőt. Nógrádi György szerint az amerikai elnök lépése érdekes irányba terelheti a kínai és az oroszországi kapcsolatokat.

A szakértő szerint egyértelmű üzenetet küldött az amerikai elnök a nagyhatalmaknak: nem érdemes packázni az Egyesült Államokkal, és sosem beszél a levegőbe.

Donald Trump nem mondott le Grönlandról sem, a terület komoly stratégiai jelentőséggel bírhat a következő száz évben. Nógrádi György kiemelte, hogy a grönlandi jég olvadásával Oroszország megtámadhatóvá válik egy olyan irányból, ahonnan eddig biztonságban volt. Megjegyezte, a területi kérdésben nem várható fegyveres konfliktus, inkább tárgyalóasztalok mellett fog eldőlni a sziget sorsa.

Az ugyanakkor teljesen biztos, hogy Grönland sorsa megváltoztatja a teljes sakktáblát és a nagyhatalmi pozíciókat – írta meg a Magyar Nemzet.

Németország eközben öt tartományi választásra készül, ami az ingatag kormánykoalíció sorsát is befolyásolhatja. Brüsszelben pedig újabb botrány van kialakulóban: Ursula von der Leyen megint bíróság elé állhat, hogy szint valljon a fegyverlobbiban való részvétel kapcsán.

