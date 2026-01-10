Grönland sorsa teljesen átírja a nagyhatalmak jövőjét

Donald Trump venezuelai akciója rendesen megbolygatta a nemzetközi politikai teret. Az amerikai elnök világossá tette, hogy nem a levegőbe beszél: amit eltervez, azt véghez is viszi. De hogyan változtatja meg a világ rendjét ez a lépés, és mi lesz Kubával, vagy éppen Grönlanddal? Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő elemzi a helyzetet.

A biztonságpolitikai szakértő szerint nem érdemes packázni Trumppal

Forrnak az indulatok, miután Donald Trump vezetésével az Egyesült Államok elfogta Nicholás Maduro venezuelai államfőt. Nógrádi György szerint az amerikai elnök lépése érdekes irányba terelheti a kínai és az oroszországi kapcsolatokat.

A szakértő szerint egyértelmű üzenetet küldött az amerikai elnök a nagyhatalmaknak: nem érdemes packázni az Egyesült Államokkal, és sosem beszél a levegőbe.

Donald Trump nem mondott le Grönlandról sem, a terület komoly stratégiai jelentőséggel bírhat a következő száz évben. Nógrádi György kiemelte, hogy a grönlandi jég olvadásával Oroszország megtámadhatóvá válik egy olyan irányból, ahonnan eddig biztonságban volt. Megjegyezte, a területi kérdésben nem várható fegyveres konfliktus, inkább tárgyalóasztalok mellett fog eldőlni a sziget sorsa.

Az ugyanakkor teljesen biztos, hogy Grönland sorsa megváltoztatja a teljes sakktáblát és a nagyhatalmi pozíciókat – írta meg a Magyar Nemzet.

Németország eközben öt tartományi választásra készül, ami az ingatag kormánykoalíció sorsát is befolyásolhatja. Brüsszelben pedig újabb botrány van kialakulóban: Ursula von der Leyen megint bíróság elé állhat, hogy szint valljon a fegyverlobbiban való részvétel kapcsán.