Hadgyakorlat szombaton kezdődött BRICS+-tagállamok részvételével - Kína, Oroszország és Irán hadihajóival - a Dél-afrikai Köztársaság Simon's Town kikötővárosában.

A Will for Peace 2026 kódnevű hadgyakorlat, amit Kína vezet, egy hétig tart. A hadgyakorlat röviddel azután kezdődött el, hogy az Egyesült Államok a hét elején az Atlanti-óceánon lefoglalta a Marinera néven, orosz lobogó alatt hajózó olajszállító tankert, amely Karoline Leavit fehér házi szóvivő tájékoztatása szerint a szankcionált venezuelai olajexportban részt vett vevő, megvásárolt „árnyékflott” tartozott.

Január 3-án pedig az amerikai erők hadműveletet hajtottak végre Caracasban, és őrizetbe vették, valamint az Egyesült Államokba szállították Nicolás Maduro venezuelai elnököt, hogy bíróság elé állítsák kokaincsempészet vádjával.

„A hadgyakorlat a közös munkára eltökéltségünk demonstrálása” - mondta Nndwakhulu Thomas Thamaha hajóskapitány, a közös hadgyakorlatra felvonultatott dél-afrikai kontingens parancsnoka.

„Az egyre összetettebb tengeri környezetben egy ilyen együttműködés nem csupán lehetőség, hanem szükségszerűség.” A hadgyakorlat a hajózási utak és a tengeri kereskedelem biztonságának garantálását célozza - tette hozzá.

A BRICS+, tagjai az eredeti tömörülés névadó országai - Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-afrikai Köztársaság -, valamint a későbbi csatlakozó Egyiptom, Etiópia, Irán, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Indonézia. Kína és Irán torpedórombolókkal, Oroszország és az emírségek korvettek, a vendéglátó ország pedig egy fregattal vesz részt a hadgyakorlaton. Indonézia, Etiópia és Brazília megfigyelőként van jelen.

A korábban Exercise Mosi kódnéven ismert hadgyakorlatot eredetileg novemberben tartották volna meg, de a G20 országcsoport Johannesburgban ugyanabban az időben tartott csúcstalálkozója miatt elhalasztották. Washington bojkottálta a csúcstalálkozót, első alkalommal tartottak Afrika.