2026. január 11., vasárnap

Előd

EUR 385.90 Ft
USD 331.44 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Csapást mértek az ukrán hadipari komplexumot ellátó energetikai létesítményekre

Kijevet és más városokat is nagy erőkkel támadtak

MH
 2026. január 11. vasárnap. 9:02
Megosztás

Az orosz hadsereg csapásokat mért az ukrán hadipari komplexumot ellátó energetikai létesítményekre – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Csapást mértek az ukrán hadipari komplexumot ellátó energetikai létesítményekre
Oroszország rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajna energiainfrastruktúráját. Kijevben a csapás után áramszünet lépett fel
Fotó: AFP/Andrew Kravchenko

„Operatív-taktikai légierő, támadó pilóta nélküli repülőgépek, rakétacsapatok és tüzérségi egységek <…> csapást mértek az ukrán hadiipari komplexum működését biztosító energetikai infrastruktúra létesítményeire” – áll a közleményben.

A minisztérium közlése szerint a orosz katonák 153 körzetben támadták meg az üzemanyag-tárolókat és az ukrán fegyveres erők és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeit.

Szombat éjjel az ukrán média robbanásokról számolt be Kijevben, Krivoj Rogban, Harkovban és Dnyipropetrovszkban. Utóbbi városban állítólag áram- és vízellátási zavarok léptek fel – írta meg az oroszhirek.hu.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink