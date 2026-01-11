Csapást mértek az ukrán hadipari komplexumot ellátó energetikai létesítményekre

Az orosz hadsereg csapásokat mért az ukrán hadipari komplexumot ellátó energetikai létesítményekre – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Oroszország rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajna energiainfrastruktúráját. Kijevben a csapás után áramszünet lépett fel

„Operatív-taktikai légierő, támadó pilóta nélküli repülőgépek, rakétacsapatok és tüzérségi egységek <…> csapást mértek az ukrán hadiipari komplexum működését biztosító energetikai infrastruktúra létesítményeire” – áll a közleményben.

A minisztérium közlése szerint a orosz katonák 153 körzetben támadták meg az üzemanyag-tárolókat és az ukrán fegyveres erők és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeit.

Szombat éjjel az ukrán média robbanásokról számolt be Kijevben, Krivoj Rogban, Harkovban és Dnyipropetrovszkban. Utóbbi városban állítólag áram- és vízellátási zavarok léptek fel – írta meg az oroszhirek.hu.