Külföld
Brutális képsorok: így néz ki Kijev a pénteki bombázás után + GALÉRIA
A főváros polgármestere arra kérte a lakosokat, hogy ideiglenesen hagyják el a várost
Újabb orosz drón- és rakétatámadás érte Kijevet
Fotó: Credit Serhii Okunev / AFP
Súlyos energiaválság alakult ki Kijevben, miután az orosz támadások következtében a város jelentős része fűtés és áram nélkül maradt. A helyzet annyira kritikussá vált, hogy Vitalij Klicsko főpolgármester arra kérte a lakosságot: aki teheti, ideiglenesen hagyja el az ukrán fővárost.
A rendkívüli állapot különösen a téli időjárás miatt jelent komoly veszélyt. Jelenleg a kijevi társasházak mintegy fele, közel hatezer épület maradt fűtés nélkül, miközben több városrészben az áramellátás is akadozik.
Emellett vízellátási nehézségek is jelentkeznek, ami tovább súlyosbítja a lakosság mindennapjait– írta meg a Mandiner.
Oroszország hatalmas támadást indított Ukrajna fővárosa ellen, lakóépületeket gyújtott fel és legalább négy embert megölt
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP