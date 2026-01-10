Brutális képsorok: így néz ki Kijev a pénteki bombázás után + GALÉRIA

Fűtés, áram és víz nélkül maradt városrészek, rendkívüli üzemmód és pusztító hideg: az ukrán főváros kritikus helyzetbe került a téli hónapok kellős közepén.

Súlyos energiaválság alakult ki Kijevben, miután az orosz támadások következtében a város jelentős része fűtés és áram nélkül maradt. A helyzet annyira kritikussá vált, hogy Vitalij Klicsko főpolgármester arra kérte a lakosságot: aki teheti, ideiglenesen hagyja el az ukrán fővárost.

A rendkívüli állapot különösen a téli időjárás miatt jelent komoly veszélyt. Jelenleg a kijevi társasházak mintegy fele, közel hatezer épület maradt fűtés nélkül, miközben több városrészben az áramellátás is akadozik.

Emellett vízellátási nehézségek is jelentkeznek, ami tovább súlyosbítja a lakosság mindennapjait– írta meg a Mandiner.