Külföld

Brutális képsorok: így néz ki Kijev a pénteki bombázás után + GALÉRIA

A főváros polgármestere arra kérte a lakosokat, hogy ideiglenesen hagyják el a várost

MH
 2026. január 10. szombat. 11:10
Fűtés, áram és víz nélkül maradt városrészek, rendkívüli üzemmód és pusztító hideg: az ukrán főváros kritikus helyzetbe került a téli hónapok kellős közepén.

Brutális képsorok: így néz ki Kijev a pénteki bombázás után + GALÉRIA
Újabb orosz drón- és rakétatámadás érte Kijevet
Fotó: Credit Serhii Okunev / AFP

Súlyos energiaválság alakult ki Kijevben, miután az orosz támadások következtében a város jelentős része fűtés és áram nélkül maradt. A helyzet annyira kritikussá vált, hogy Vitalij Klicsko főpolgármester arra kérte a lakosságot: aki teheti, ideiglenesen hagyja el az ukrán fővárost.

A rendkívüli állapot különösen a téli időjárás miatt jelent komoly veszélyt. Jelenleg a kijevi társasházak mintegy fele, közel hatezer épület maradt fűtés nélkül, miközben több városrészben az áramellátás is akadozik.

Emellett vízellátási nehézségek is jelentkeznek, ami tovább súlyosbítja a lakosság mindennapjait– írta meg a Mandiner.

Oroszország hatalmas támadást indított Ukrajna fővárosa ellen, lakóépületeket gyújtott fel és legalább négy embert megölt
Oroszország hatalmas támadást indított Ukrajna fővárosa ellen, lakóépületeket gyújtott fel és legalább négy embert megölt
Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

