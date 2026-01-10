2026. január 10., szombat

Biztonsági garanciát kapnak Venezuelában az amerikai energiavállalatok

MH/ MTI
 2026. január 10. szombat. 4:32
A Venezuelában megjelenő amerikai energiavállalatok biztonsági garanciát kapnak a zavartalan működésük érdekében – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

Biztonsági garanciát kapnak Venezuelában az amerikai energiavállalatok
Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds

Az elnök az amerikai energiaipari vállalatok vezetőivel tartott találkozóján hangsúlyozta, hogy a biztonsági garancia nem jelenti amerikai katonaság állomásoztatását a dél-amerikai országban.

A Venezuela energiaiparának, és kőolajiparának fejlesztéséről szóló tanácskozáson elmondta azt is, hogy az adminisztrációjának jó kapcsolatot sikerült kialakítania az országot jelenleg irányító vezetéssel, majd "bölcsnek" nevezte a caracasi kormányzatot, és utalt arra, hogy az Egyesült Államok ellenkező esetben egy újabb katonai csapással "megsemmisítheti a helyet".

Donald Trump egyben bejelentette, hogy a jövő héten a Fehér Házba látogat Maria Corina Machado, Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető. Hozzátette, hogy a politikus akár szerepet játszhat a Venezuela jövőjének kialakításáról szóló folyamatban.

Donald Trump egyben célnak nevezte, hogy Venezuelában visszaszorítsa a kínai és orosz befolyást, majd hozzátette, hogy lát üzleti lehetőséget a venezuelai kőolaj értékesítésében Kína számára.

Az amerikai elnök kérdésre válaszolva elmondta, hogy szoros figyelemmel követi az Iránban zajló tüntetéseket, amivel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az iráni vezetés "nagy bajban van". Egyben megismételte figyelmeztetését, hogy amennyiben a hatóságok tüntetőket ölnek meg, akkor az Egyesült Államok komoly csapást hajt végre.

