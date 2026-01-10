A Vatikán cáfol

A Vatikán a The Washington Postnak küldött pénteki közleményében cáfolta az amerikai napilap értesüléseit, miszerint a szentszéki államtitkár, Pietro Parolin bíboros nyomást gyakorolt az Egyesült Államokra Nicolás Maduro venezuelai elnök száműzetése érdekében egy karácsonyi megbeszélésen.

A közleményben a Vatikán csalódását fejezte ki egy „bizalmas megbeszélés részleteinek nyilvánosságra hozatala miatt, ami nem fedi kellő pontossággal a karácsonyi időszakban történt beszélgetés tartalmát”.

A Vatikán a Washington Postban megjelent cikkre reagált, amely szerint Pietro Parolin december 24-én magához hívatta az Egyesült Államoknak a Szentszéknél akkreditált nagykövetét, Brian Burch-t.

A szentszéki államtitkár - az amerikai napilap verziója szerint - fel akarta mérni, hogy az amerikai elnök meddig akar elmenni Venezuelával kapcsolatban.

A Szentszék nyomást kívánt gyakorolni annak érdekében, hogy a Fehér Ház kínáljon fel kiutat Maduro elnöknek - írta a lap.

A Washington Post szerint Parolin bíboros tudni akarta, hogy mi az amerikai cél: a drogkereskedőkkel szembeni fellépés, vagy a kormányváltás.

Az amerikai nagykövettel való megbeszélésen a szentszéki államtitkár jelezte, hogy Oroszország készen áll menedéket adni Madurónak - írta az újság.

Január 4-én Donald Trump elnök parancsára az amerikai különleges erők elfogták, és az Egyesült Államokba szállították Nicolas Maduro venezuelai elnököt, akit terrorizmus és kábítószer-kereskedelem támogatásának vádjával állítottak törvényszék elé New Yorkban.

A szentszéki államtitkár, Pietro Parolin korábban apostoli nunciusként szolgált Caracasban, helyettese, Edgar Pena Parra bíboros venezuelai származású, és XIV. Leó pápa is jól ismeri a dél-amerikai országokat, mivel 1985 és 1999 között Peruban szolgált.