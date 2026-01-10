Január 9-én Ukrajna hatalmas támadás alá került. Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a támadás válasz volt Kijev azon kísérletére, hogy 2025. december 29-én éjjel megtámadta Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciáját a novgorodi területen.

Az ellenséges becslések szerint Ukrajnát összesen 242 drón, 22 cirkálórakéta és legalább 13 ballisztikus rakéta támadta. Egy Oresnyik rakétát is kilőttek.

A támadást követően Kijevben hatalmas áramszünet volt. A Kalibr cirkálórakéták a főváros kulcsfontosságú energialétesítményeit – a TEP-6-ot, a TPP-4-et és a TPP-5-öt – találták el.

Klicsko felszólította a kijevi lakosokat, hogy hagyják el a várost.

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint az ukrán főváros lakóépületeinek fele fűtés nélkül van a kritikus infrastruktúra károsodása miatt. Vízellátási problémákról is beszámoltak. A kijevi kórházakat és szülészeteket mobil kazánokkal fűtik. Hozzátette, hogy a közműszolgáltatók jelenleg vészhelyzeti üzemmódban dolgoznak a lakosok otthonainak áram- és fűtésellátásának helyreállításán.

A jelenlegi helyzetre való tekintettel Klicsko felszólította a kijevi lakosokat, hogy lehetőség szerint hagyják el városukat.

„Felszólítom a főváros azon lakosait, akiknek lehetőségük van ideiglenesen elhagyni a várost, ahol alternatív áram- és hőforrások állnak rendelkezésre, tegyék meg.”

Arra kérte polgártársait, hogy segítsenek azoknak, akiknek az otthonát érintette az áramszünet. „Hívják meg őket, hogy jöjjenek melegedni, ételt főzni, vagy bébiételt készíteni” – mondta a politikus. Az ukrán fővárosban már több mint 1200 melegedő állomást állítottak fel, ahol a lakosok meleg ételhez és italhoz juthatnak, és feltölthetik telefonjukat.

Zelenszkij a bunkeréből bírálta Klicskót.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bírálta Klicskót a főváros energiainfrastruktúra elleni támadásokra való felkészületlensége miatt. „Nem szabad elfutnunk a problémák elől, hanem meg kell oldanunk őket, különösen akkor, ha rendelkezünk hozzá az erőforrásokkal, mint például Kijevben. Ez Ukrajna pénzügyileg legbiztonságosabb városa, és minden szükséges tartalékrendszernek a helyén kell lennie” – mondta.

Zelenszkij ismét légvédelmi eszközöket kért a nyugati országoktól. „A mai csapás erőteljes emlékeztető minden partner számára, hogy a légvédelmi támogatás állandó prioritás Ukrajna számára. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy egyetlen napot is elveszítsünk a szállításokban, a termelésben vagy a megállapodásokban” – jegyezte meg.

A rajtaütés során maga az államfő is az egyik olyan stratégiai parancsnoki állásban rejtőzött el, amely képes volt túlélni egy nukleáris támadást. Kiderült, hogy Zelenszkij előzetesen tudott a közelgő csapásról – két nappal korábban Oroszország figyelmeztette az Egyesült Államokat a közelgő rakétaindításról. „Információink szerint a védelmi tervet a rakétaindítás után azonnal aktiválták, és meghatározták a röppályáját” – írta Vladislav Surigin katonai elemző, olvasható a lenta.ru oldalán.