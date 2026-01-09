Világháborúra készül Amerika?

Két fronton is radikális változásokat indított az amerikai vezetés: miközben Donald Trump 2027-re 1,5 billió dollárra növelné a védelmi kiadásokat, az Egyesült Államok megkezdte a kilépést számos kulcsfontosságú nemzetközi szervezetből. Tucker Carlson amerikai újságíró szerint a rekordméretű fegyverkezés azt jelzi, hogy az ország „nyíltan birodalommá” válik, és egy nagy háborúra készül.

Tucker Carlson a YouTube-on közzétett elemzésében a Pentagon költségvetésének 1 billióról 1,5 billió dollárra történő emelését értékelte. Véleménye szerint ez az összeg tipikusan egy olyan ország büdzséje, amely globális vagy regionális konfliktusra készül. Úgy véli, minden jel – köztük a Kínával és Észak-Koreával kapcsolatos feszültségek, valamint a Washington Venezuela és Grönland iránti tervei – egy közelgő háborúra utal.

„Ez lényegében az amerikai kormány nyilatkozata arról, hogy a rendszerünk változik, hogy most már nyíltan birodalom vagyunk” – fogalmazott az újságíró, aki szerint a védelmi kiadások drasztikus növelésének nincs más racionális oka, vette észre a Kárpát Hír.

Ezzel párhuzamosan zajlik az USA diplomáciai leválása a nemzetközi intézményrendszerről. Donald Trump döntése értelmében az ország 66 szervezetből – köztük 31 ENSZ-struktúrából – lép ki. Az érintett intézmények között van a jogállamisági kérdésekben iránymutató Velencei Bizottság is, amelyben az USA eddig teljes jogú tagként vett részt. Bár a bizottság véleménye az európai integrációra törekvő országok (például Ukrajna) számára politikai súllyal bír, Washington számára a kilépés csupán egy kisebb befolyásolási eszköz elvesztését jelenti.

A kivonulás érinti a hágai székhelyű nemzetközi büntetőtörvényszékek fennmaradó mechanizmusát (IRMCT) is. Ez a szervezet felel a délszláv háborúk és a ruandai népirtás kapcsán indított, még lezáratlan ügyekért. Az amerikai vezetés Trump alatt kritikusan viszonyul a nemzetközi igazságszolgáltatáshoz; korábban szankciókat is kivetettek a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tisztségviselőire.