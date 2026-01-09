2026. január 9., péntek

Előd

Külföld

Veszélyes határátlépés: Ukrajna nemzetközi riadót fújt

Energetikai célpontok elleni támadás után sürgős ENSZ- és NATO-egyeztetést kérnek

 2026. január 9. péntek. 9:55
Kijev rendkívüli ENSZ-ülést kért azután, hogy Oresnyik csapás érte az energetikai létesítményeket a Lviv megye területén. Erről nemrég számolt be az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha, írta az EAdaily.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Sergey Bobok

„Egy ilyen csapás az EU és a NATO határának közelében komoly fenyegetést jelent az európai kontinens biztonságára, és próbatétel a transzatlanti közösség számára. Határozott lépéseket követelünk Oroszország felelőtlen cselekedeteire válaszul. Diplomáciai csatornákon keresztül tájékoztatjuk az Egyesült Államokat, európai partnereinket, valamint valamennyi országot és nemzetközi szervezetet ennek a veszélyes csapásnak a részleteiről. Nemzetközi fellépést kezdeményezünk: sürgős ülést az ENSZ Biztonsági Tanácsában, az Ukrajna–NATO Tanács összehívását, valamint válaszlépéseket az Európai Unión, az Európa Tanácson és az EBESZ-en belül” – írta Szibiha az X közösségi oldalon.

Az ukrán külügyminiszter ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy az ukrán fegyveres erők nem próbáltak csapást mérni Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciájára, és az Oroszországgal szembeni szankciók további szigorítását követelte.

