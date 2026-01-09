Van remény Ukrajna számára?

Jelentősen emelkedett 2025-ben a pénztárgépeken keresztül lebonyolított forgalom. A pénzügyi adatok szerint az adóhatóságnál regisztrált hagyományos és online pénztárgépeken keresztül 11 hónap alatt összesen 5,13 billió hrivnya értékű bevételt rögzítettek, ami 28,4 százalékos növekedést jelent az azelőtti év azonos időszakához képest.

Az online pénztárgépek megjelenése és a kártyás, elektronikus fizetések térnyerése egyaránt fontos lépést jelent a gazdaság fehérítésének irányába

Danilo Hetmancev, az ukrán parlament pénzügyi, adó- és vámügyi bizottságának elnökének tájékoztatása szerint 2024 azonos időszakában a kasszákon keresztül lebonyolított forgalom még 3,99 billió hrivnyát tett ki, így az éves növekmény meghaladta az 1,1 billió hrivnyát.

Zelenszkijt arra kérik, hogy kezdeményezze a pénztárgépekről szóló törvény módosítását.

Nemcsak az összforgalom, hanem a kiállított bizonylatok száma is emelkedett. 2025 decemberéig 9,5 milliárd nyugtát állítottak ki, ami közel 10 százalékos növekedés a 2024-es adatokhoz képest. Ez napi átlagban 28,4 millió bizonylatot jelentett, mintegy 2,6 millióval többet, mint egy évvel korábban.

Hetmancev szerint az adatok azt mutatják, hogy a társadalomban fokozatosan változnak a gazdasági és adófizetési prioritások.

Egyre többen ismerik fel a feketegazdaság elleni fellépés és az adóelkerülés visszaszorításának jelentőségét, és aktívan részt vesznek ebben a folyamatban.

Ugyanakkor hangsúlyozta: a készpénzes visszaélések és az illegális gyakorlatok továbbra is széles körben jelen vannak, így 2026-ban is komoly feladatok várnak a hatóságokra.

A kormány mindeközben szabályozta a nemzeti elektronikus nyugta bevezetését is. Az erről szóló rendelet rögzíti a szolgáltatás működési rendjét és jogi kereteit, ami további lépést jelenthet az átláthatóbb és digitálisabb gazdaság irányába, írja a Kárpáti Igaz Szó.