Van remény Ukrajna számára?
A készpénzes visszaélések és az illegális gyakorlatok továbbra is széles körben jelen vannak
Danilo Hetmancev, az ukrán parlament pénzügyi, adó- és vámügyi bizottságának elnökének tájékoztatása szerint 2024 azonos időszakában a kasszákon keresztül lebonyolított forgalom még 3,99 billió hrivnyát tett ki, így az éves növekmény meghaladta az 1,1 billió hrivnyát.
Zelenszkijt arra kérik, hogy kezdeményezze a pénztárgépekről szóló törvény módosítását.
Nemcsak az összforgalom, hanem a kiállított bizonylatok száma is emelkedett. 2025 decemberéig 9,5 milliárd nyugtát állítottak ki, ami közel 10 százalékos növekedés a 2024-es adatokhoz képest. Ez napi átlagban 28,4 millió bizonylatot jelentett, mintegy 2,6 millióval többet, mint egy évvel korábban.
Hetmancev szerint az adatok azt mutatják, hogy a társadalomban fokozatosan változnak a gazdasági és adófizetési prioritások.
Egyre többen ismerik fel a feketegazdaság elleni fellépés és az adóelkerülés visszaszorításának jelentőségét, és aktívan részt vesznek ebben a folyamatban.
Ugyanakkor hangsúlyozta: a készpénzes visszaélések és az illegális gyakorlatok továbbra is széles körben jelen vannak, így 2026-ban is komoly feladatok várnak a hatóságokra.
A kormány mindeközben szabályozta a nemzeti elektronikus nyugta bevezetését is. Az erről szóló rendelet rögzíti a szolgáltatás működési rendjét és jogi kereteit, ami további lépést jelenthet az átláthatóbb és digitálisabb gazdaság irányába, írja a Kárpáti Igaz Szó.