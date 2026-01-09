2026. január 9., péntek

Újabb háborús gócpont a láthatáron?

A kínai külügyminisztérium szóvivője reagált Trump nyilatkozatára

MH
 2026. január 9. péntek. 11:19
A Kínai Népköztársaság külügyminisztériumának szóvivője, Mao Ning kijelentette, hogy Tajvan ügye kizárólag Kína belügye, reagálva Donald Trump amerikai elnök korábbi nyilatkozataira, írta az EAdaily.

Újabb háborús gócpont a láthatáron?
Mao Ning
Fotó: AFP/The Yomiuri Shimbun/Yomiuri/Ichiro Ohara

„Tajvan Kína elidegeníthetetlen része, a tajvani kérdés kizárólag Kína belügye – mondta Mao Ning – Ennek rendezése a kínai nép ügye, és semmiféle külső beavatkozást nem tűr.”

Mint ismeretes, Donald Trump előző nap kijelentette, hogy amíg ő tölti be a Fehér Házban az elnöki tisztséget, Hszi Csin-ping, Kína elnöke nem fog merész lépést tenni Tajvan ellen. Ugyanakkor elismerte, hogy a kínai elnök maga dönt majd a lépésekről, azonban az erőszakos megoldás erős amerikai elégedetlenséget váltana ki.

