Egyre nagyobb a feszültség az ukránok és a lengyelek között

A felmérés eredménye azért is meglepő, mert a háború elején még 90 százalék felett volt a támogatottság.

Történelmi mélypontra süllyedt az ukrán menekültek befogadásának társadalmi támogatottsága Lengyelországban a CBOS közvélemény-kutató központ legfrissebb felmérése szerint, amit a Kárpáthír közölt. Az adatok alapján a válaszadók 48 százaléka támogatja a menekültek fogadását, miközben az ellenzők tábora elérte a 46 százalékot.

A kutatók rámutattak: ezek a legrosszabb eredmények azóta, hogy a Krím annektálása után elkezdték mérni a közhangulatot. Az orosz invázió kezdetén a támogatottság még 90 százalék felett volt, és 2023 közepéig ezen a szinten is maradt. Szeptemberhez képest a mostani adatok stagnálást mutatnak, az ellenzők aránya hibahatáron belül, 1 százalékkal nőtt.

A felmérés rávilágított a társadalmi különbségekre is. A menekültek befogadását leginkább a vidéki lakosság (59%), az alapfokú végzettséggel rendelkezők (62%) és az alacsony jövedelműek (57%) utasítják el.

A háború lezárásával kapcsolatban a válaszadók 54 százaléka úgy véli, véget kell vetni a konfliktusnak, akár azon az áron is, hogy Ukrajna lemond területei egy részéről. Ugyanakkor a korábbi 28 százalékról 33 százalékra nőtt azok aránya, akik szerint Ukrajnának folytatnia kell a harcot. A megkérdezettek 63 százaléka arra számít, hogy Kijev kénytelen lesz lemondani területekről.

A kutatást 2025. november 27. és december 8. között végezték 948 felnőtt bevonásával.