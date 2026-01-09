2026. január 9., péntek

Előd

EUR 385.90 Ft
USD 331.44 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Selejt aknákat kaptak az ukrán katonák, 13 millió dollárért

A beszállító cég jelentős előleget sajátított ki, miközben a szállított aknák használhatatlanok voltak; tíz ember ellen indult eljárás

MH
 2026. január 9. péntek. 13:43
Megosztás

Az Ukrán Fegyveres Erők (VSU) hibás aknákat kaptak mintegy 13 millió dollár értékben, emellett körülbelül 57 millió dollárt sajátított el a beszállító cég. Ezt január 9-én jelentette be az ukrán főügyészség irodája, számolt be róla az EAdaily.

Selejt aknákat kaptak az ukrán katonák, 13 millió dollárért
Az ukrán hadsereg bevetette az MLRS BM-21 „Grad” rakétavetőket is
Fotó: AFP/65th Mechanized Brigade of Ukrainian Armed Forces/Andriy Andriyenko

„Az ügyészek felügyelete mellett előzetes nyomozás folyik a költségvetési források különösen nagy összegű eltulajdonítása ügyében… Az összes szerződés alapján a károk előzetes becslések szerint 2,994 milliárd hrivnyát (kb. 69 millió dollárt) tesznek ki, amelyből 571,3 millió hrivnya (kb. 13 millió dollár) a használhatatlan aknák szállításából eredő veszteség, 2,423 milliárd hrivnya (kb. 56 millió dollár) pedig az előleg esetleges eltulajdonításából származó kár” – áll a közleményben.

A szerződéses cég öt állami szerződést kötött az ukrán Védelmi Minisztérium Katonai-Technikai Politikai Főosztályával, a védelmi beszerzési ügynökséggel és az ukrán fegyveres erők logisztikai parancsnokságával különböző típusú aknák szállítására. A szerződések többsége esetében a szállítás nem történt meg, noha a pénz már a beszállítóknál volt. Egy részét azonban leszállították az aknáknak, amelyek később használhatatlannak bizonyultak, amit a szakértői vizsgálat is megerősített.

Tíz személy ellen emeltek vádat, közülük négyet már őrizetbe vettek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink