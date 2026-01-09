Nikolaj Mladenov bolgár diplomata lesz a gázai Béketestület főigazgatója

Nikolaj Mladenov bolgár diplomatát, aki egykor az ENSZ-nek a közel-keleti békefolyamatért felelős különleges koordinátora volt, jelölték ki a gázai övezeti békefolyamat felügyeletével megbízott Béketestület főigazgatójának - közölte csütörtökön Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök.

Netanjahu azután jelentette be a választást, hogy találkozott Jeruzsálemben a diplomatával. Hivatalosan Washington egyelőre nem kommentálta az izraeli közlést.

A kinevezés fontos mérföldkőnek számít Donald Trump amerikai elnök 20 pontból álló gázai béketervének megvalósításában. A béketerv első szakaszának részeként lépett életbe tavaly októberben tűzszünet, aminek nyomán jórészt leálltak a 2023. október 7-e óta tartó harcok a Hamász palesztin terrorszervezet és az izraeli haderő között. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa által november közepén elfogadott, ide vágó határozatban szerepel a Gázai övezet átmeneti irányításával megbízott, úgynevezett Béketestület megalakítása, valamint a Gázai övezet biztonságának megteremtéséért felelős átmeneti Nemzetközi Stabilizációs Erők (International Stabilization Force - ISF) létrehozása.

Trump várhatóan január végéig megnevezi a testület többi tagját is.

Egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő megerősítette, hogy a Trump-kormány választása Mladenovra esett.

Az amerikai elnök béketerve értelmében a testület felügyelné egy új palesztin szakértői kormány működését, a Hamász fegyvereinek beszolgáltatását, a Nemzetközi Stabilizációs Erők telepítését, az izraeli csapatok további területekről való visszavonását, illetve a Gázai övezet újjáépítését.

Mladenov egykor védelmi és külügyminiszter is volt, később az ENSZ iraki megbízottjának tisztségét látta el, majd 2015-től 2020-ig az ENSZ közel-keleti békefolyamatért felelős különleges koordinátora volt.