Lemondott az ukrán védelmi miniszter

A törvényhozás várhatóan a közeljövőben dönt a kérelmekről

 2026. január 9. péntek. 17:59
Megérkezett az ukrán parlamenthez (Verhovna Rada) Denisz Smihal védelmi miniszter és Mihajlo Fedorov digitális átállásért felelős miniszter lemondó nyilatkozata – közölte Ruszlan Sztefancsuk házelnök. A törvényhozás várhatóan a közeljövőben dönt a kérelmekről.

Denisz Smihal
Fotó: AFP/NurPhoto/Volodymyr Tarasov

Volodimir Zelenszkij elnök a közelmúltban azt javasolta, hogy Mihajlo Fedorov vegye át a védelmi tárca vezetését. Denisz Smihalnak az államfő a miniszterelnök első helyettesének posztját, valamint az energetikai miniszteri tisztséget ajánlotta fel.

Az elnök korábban mindkét politikust fontolóra vette hivatala vezetésére is. Azonban bizonytalan volt abban, hogy a parlament és a kormány találna-e megfelelő utódokat a helyükre, mivel az igazságügyi és az energetikai miniszteri posztok betöltése körül is kérdések merültek fel, vette észre a Kárpát Hír.

  • Denisz Smihal: 2025 júliusában szavazták meg védelmi miniszternek. Ezt megelőzően, 2020-tól töltötte be Ukrajna miniszterelnöki tisztségét, kormánya kezelte a COVID-19 világjárványt és az orosz invázió kezdeti időszakát.
  • Mihajlo Fedorov: 2019-ben, 28 évesen lett miniszterelnök-helyettes és digitális átalakításért felelős miniszter. Nevéhez fűződik a Gyija (gyia) állami elektronikus szolgáltatás létrehozása.
