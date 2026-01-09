Lemondott az ukrán védelmi miniszter

Megérkezett az ukrán parlamenthez (Verhovna Rada) Denisz Smihal védelmi miniszter és Mihajlo Fedorov digitális átállásért felelős miniszter lemondó nyilatkozata – közölte Ruszlan Sztefancsuk házelnök. A törvényhozás várhatóan a közeljövőben dönt a kérelmekről.

Volodimir Zelenszkij elnök a közelmúltban azt javasolta, hogy Mihajlo Fedorov vegye át a védelmi tárca vezetését. Denisz Smihalnak az államfő a miniszterelnök első helyettesének posztját, valamint az energetikai miniszteri tisztséget ajánlotta fel.

Az elnök korábban mindkét politikust fontolóra vette hivatala vezetésére is. Azonban bizonytalan volt abban, hogy a parlament és a kormány találna-e megfelelő utódokat a helyükre, mivel az igazságügyi és az energetikai miniszteri posztok betöltése körül is kérdések merültek fel, vette észre a Kárpát Hír.