Klicsko felszólította a lakosokat, hogy hagyják el Kijevet

Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko, arra szólította fel a város lakóit, hogy ideiglenesen hagyják el a várost, mivel a főváros panelházainak fele (közel 6000 épület) maradt fűtés nélkül a mai éjszakai támadás következtében. Emellett a városban vízellátási problémák is jelentkeznek – írta az Eadaily .

Ezzel kapcsolatban az ukrán parlament (Rada) képviselője, Aleksej Kucserenko elmondta, hogy sok kijevi kerületben a közműszolgáltatóknak utasítást adtak, hogy engedjék le a vizet a házak belső rendszereiből. Hozzátette, hogy ilyenkor a fűtés csak akkor kapcsol vissza, ha az időjárás plusz fokokra emelkedik.

Az ukrán „Politika Strany” tévécsatorna szerint az ilyen intézkedést általában akkor rendelik el, ha fennáll a teljes fűtéskimaradás veszélye a városban. Ilyenkor előző nap le kell engedni a vizet a rendszerekből, hogy ne fagyjon meg, és ne rongálja meg a csöveket és a radiátorokat.

Korábban a nap folyamán a védelmi minisztérium közölte, hogy Ukrajnában kombinált, nagyszabású légicsapást hajtottak végre válaszul arra, hogy december 29-én az ukrán fegyveres erők megkíséreltek támadást az orosz elnök, Vlagyimir Putyin egyik rezidenciája ellen. A lövési célpontok egyike Lviv megyében a „Oresnyik” ballisztikus rakétával sérült meg.