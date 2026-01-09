Két francia párt bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kormány ellen

Az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás miatt két francia ellenzéki párt, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország és a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés bizalmatlansági indítványt nyújtott be pénteken Sébastien Lecornu kormánya ellen annak ellenére, hogy a megállapodás megkötésére a francia kormány illetékes minisztere nemmel szavazott az Európai Unió Tanácsában.

A miniszterelnök bírálta a „cinikus pártpozíciókat”, Az indítványokról a jövő hét közepén szavaz a Nemzetgyűlés.

Az Engedetlen Franciaország azt közölte, hogy a bizalmatlansági indítvány eszközével tiltakozik a népszuverenitás és a nemzetközi jog „lábbal tiprása” ellen, mind a Mercosurral megkötendő szabadkereskedelmi megállapodás, mind a Venezuela elleni amerikai akciók esetében.

„Franciaországot megalázták Brüsszelben, de Washingtonban is, ez Emmanuel Macron (államfő) katasztrofális mérlege” - írta a radikális baloldali képviselőcsoport vezetője, Mathilde Panot az X-en.

Párizs európai tanácsi ellenszavazata ellenére az Engedetlen Franciaország azzal vádolja az államfőt, hogy ezzel a megállapodással „lehetővé tette országunk kapitulációra kényszerítését az Európai Bizottsággal szemben”, és „trükközésnek” tartja az elnök arra irányuló kísérleteit, hogy az ország ellentételezést kapjon kára miatt az EU-tól.

A Nemzeti Tömörülésnek a Marine Le Pen által vezetett frakciója csütörtökön jelentette be, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be a kormány ellen a Mercosur-megállapodás miatt.

Jordan Bardella pártelnök úgy vélte, hogy a francia kormány ellenszavazata „egy megkésett és képmutató kommunikációs manőver”, „színjáték”, és emiatt „a gazdák elárulása”.

A két bizalmatlansági indítványnak nagyon kicsi esélye van arra, hogy megbuktassa a kormányt, mert ahhoz a többi párt támogatására is szükség volna.

A jobbközép Köztársaságiak vezetője, Bruno Retailleau is felvetette a kormánybuktatás lehetőségét, de csak abban az esetben, ha Párizs támogatná az EU-Mercosur megállapodást Brüsszelben.

Tőle szokatlan módon Sébastien Lecornu miniszterelnök az X-en „cinikus pártálláspontoknak” nevezte ezeket a bizalmatlansági indítványokat.

„Franciaország egyértelmű álláspontot képvisel a Mercosurral kapcsolatban: előre deklaráltan ellene szavazunk” - írta a miniszterelnök, azzal vádolva a két radikális pártot, hogy „belpolitikai nézetkülönbségek ürügyén szándékosan gyengítik Franciaország hangját”.

A bizalmatlansági indítványok „tovább késleltetik a költségvetési tárgyalásokat, amelyeket ugyanezek a pártok amúgy is blokkolnak a márciusi önkormányzati választásra hivatkozva, és ezzel nagyon rossz jelzést küldenek külföldre” - tette hozzá Lecornu.

A miniszterelnök úgy véli, hogy „most mozgósításra van szükség az Európai Parlament minden politikai csoportjában, hogy létrejöjjön a többség a megállapodás ellen”.

Mivel nem sikerült megakadályozni a szabadkereskedelmi megállapodás megkötésének uniós szándékát a tagállami miniszterek szintjén, a francia kormány most az EP-től reméli, hogy leszavazza azt, de ha ez nem történik meg, akkor Párizs úgy dönthet, hogy az Európai Bírósághoz fordul, ami néhány hónappal késleltetheti a folyamatot.