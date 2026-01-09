Így zajlik az 50 év felettiek behívása

Ukrajnában a hadiállapot ideje alatt továbbra is érvényben van az általános mozgósítás, amelynek keretében a 25 és 60 év közötti hadköteles férfiak kaphatnak behívót. Az 50. életévüket betöltött személyek sorozása az általános szabályok szerint történik, ám a szolgálati beosztásuknál a hatóságok bizonyos korosztályos sajátosságokat is mérlegelnek.

A hatályos törvények értelmében az 50 és 60 év közötti hadköteleseknek a behívó kézhezvétele után meg kell jelenniük a toborzóközpontban (TCK), ahol a katonaorvosi bizottság (VLK) dönt az alkalmasságukról. A tényleges szolgálatba állítást az egészségi állapot, a meglévő katonai szakképzettség hiánypótló jellege, valamint a fegyveres erők aktuális szükségletei határozzák meg. Amennyiben a hadköteles alkalmasnak bizonyul, és nem rendelkezik felmentéssel, akár 59 évesen is mozgósítható, vette észre a Kárpát Hír.

„Nem hívhatók be az 50 év feletti férfiak, ha egészségügyi okokból halasztásra jogosultak, vagy ha szervezetek és vállalatok lefoglalták őket a hátországi munkavégzésre.”

A beszámoló hangsúlyozza: az 50, illetve 55 év felettiek behívása nem jelenti automatikusan a frontvonalra vagy rohamcsapatokba küldést. Ezt a korosztályt gyakrabban vonják be a biztosítási és hátországi struktúrákba, ahol életkoruknak és fizikai állapotuknak megfelelően láthatnak el hasznos feladatokat.