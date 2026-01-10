Külföld
„Határozottan elítéljük a tüntetők legyilkolását”
„Mélyen aggasztanak bennünket az iráni biztonsági erők által elkövetett erőszakról szóló jelentések, és határozottan elítéljük a tüntetők legyilkolását” - írták a francia, brit és német vezetők, felszólítva az iráni hatóságokat, hogy „tartózkodjanak minden erőszaktól, és tartsák tiszteletben az iráni állampolgárok alapvető jogait”.
„Az iráni hatóságok felelőssége saját lakosságuk védelme, és garantálniuk kell a szólás- és békés gyülekezési szabadságot, megtorlástól való félelem nélkül” – tette hozzá a francia elnök, a brit miniszterelnök és a német kancellár közös nyilatkozatukban.
Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője pénteken arra figyelmeztetett, hogy az Iszlám Köztársaság „nem hátrál meg a szabotőrök elől”, miközben a 13. napja tartó tüntetések egyre nagyobb méreteket öltenek az országban.
Iránban december végén robbantak ki kormányellenes tüntetések a növekvő infláció miatt, a megmozdulásoknak pedig már több halálos áldozatuk van. Donald Trump amerikai elnök azt hangoztatta, kész a katonai beavatkozásra is, ha az iráni hatóságok erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben.
Az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) legfrissebb összesítése szerint a tüntetések kezdete óta legkevesebb 39 ember, köztük több rendőr is életét vesztette a demonstrálók és a biztonsági erők összecsapásaiban, az őrizetbe vett tüntetők száma pedig meghaladja a 2260-at.